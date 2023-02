Abstieg noch ein Schnippchen schlagen: FC Andau plant Ligaverbleib

Details Dienstag, 21. Februar 2023 12:18

Im ersten Jahr in der Burgenlandliga tut sich der FC Andau erwartungsgemäß sehr schwer. Man ist ohne nennenswerte Verstärkung in die Herbstrunde gestartet, denn der FC wollte kein finanzielles Risiko eingehen. Das Ergebnis kennt man ja: sechs Punkte aus 15 Begegnungen. Man tauschte den erfolglosen Trainer Christan Bauer in der Winterpause aus, holten den in Andau bestens bekannten Christoph Tischler als Coach und verpflichtete drei neue Legionäre. Aktuell sieht die Lage aber nicht gerade rosig aus. Im kommenden Frühjahr geht es nur darum, in der Burgenlandliga zu verbleiben.

Ligaportal.at sprach mit Trainer Christoph Tischler, welche Neuigkeiten es vom Verein gibt und ob man für den Start in die Rückrunde gerüstet ist.

Ligaportal: Wie ist die bisherige Vorbereitung gelaufen?

Tischler: „Mit den Ergebnissen war ich nicht ganz zufrieden, aber grundsätzlich, so wie wir aufgetreten sind, war es in Ordnung. Leider haben wir zu viele Torchancen vergeben und einige Treffer zu viel bekommen. Aber es waren typische Vorbereitungsspiele, in der Meisterschaft wollen wir es besser machen. Außerdem waren die Trainingsbedingungen im Freien witterungsbedingt ziemlich schwierig, einmal war der Boden steinhart gefroren, dann ist man wieder knöcheltief im Morast versunken. So mussten wir viel in der Halle trainieren.“

Ligaportal: Kannten Sie noch viele Spieler aus ihrer Tätigkeit als Trainer vor einigen Jahren?

Tischler: „Von der damaligen Mannschaft sind nur noch drei Spieler übrig geblieben, den Rest habe ich hier kennengelernt.“

Ligaportal: Haben sich die vier Neuzugänge bereits in die Mannschaft integriert?

Tischler: „Die haben ihre Sache schon relativ gut gemacht, in der Meisterschaft müssen sie aber noch ein Schäufelchen nachlegen. Sprachliche Barrieren gibt es keine, es wird auf Englisch kommuniziert.“

Ligaportal: Sind alle verletzten Spieler der Hinrunde wieder an Bord?

Tischler: „Leider nicht, Michael Wally und Jürgen Csida fallen weiterhin aus.“

Ligaportal: Wie ist die momentane Stimmung in der Mannschaft, wird dem Start der Rückrunde schon entgegengefiebert?

Tischler: „Ich bin eher ein Wettkampftyp, ich sehne den Beginn der Meisterschaft schon herbei, und die Spieler fiebern dem Auftaktspiel in Rudersdorf auch entgegen. Das Match ist ein Sechs-Punkte-Spiel. Für uns zählt nur ein Sieg, was bei sechs Punkten auf dem Habenkonto auch verständlich ist. Am Rosenmontag sind alle Spieler und Trainer in Faschingskostümen zum Training erschienen, da kam eine gute Stimmung auf.“

