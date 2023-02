Horitschon hofft in Rückrunde auf mehr Siege und weniger Unentschieden

Details Donnerstag, 23. Februar 2023 08:10

Ein Nachlegen beim eher kleinen Kader des ASK Horitschon zeichnete sich bereits im Dezember ab, man holte die Lehner-Brüder aus Siegendorf und Philip Wessely aus Kaisersdorf, mit denen im Frühjahr der Klassenerhalt in der Burgenlandliga gelingen soll, an den jeder im Blaufränkischen-Ort glaubt. Im Herbst schnitt die Leser-Truppe in der Burgenlandliga unter den eigenen Erwartungen ab. Mit 14 Punkten aus fünfzehn Spielen gelang es den Horitschonern nicht einmal im Schnitt einen Punkt pro Spiel zu erreichen – zu wenig, wenn es nach dem Übungsleiter geht.

Ligaportal.at sprach mit Trainer Wilhelm Leser, welche Neuigkeiten es vom Verein gibt und ob man für den Start in die Rückrunde gerüstet ist.

Ligaportal: Wie ist die bisherige Vorbereitung gelaufen?

Leser: „Die Trainingseinheiten sind ausgezeichnet verlaufen, es hat nur einen verletzten Spieler gegeben. Alles in allem ist es positiv verlaufen, die Mannschaft hat voll mitgezogen.“

Ligaportal: Sind alle verletzten Spieler der Hinrunde wieder an Bord?

Leser: „Ja, bis auf einen Spieler, Klaus Lehrner ist ein Langzeitverletzter. Ansonsten sind alle verletzten Spieler wieder genesen.“

Ligaportal: Sind Sie mit den Vorbereitungsspielen zufrieden?

Leser: „Im Allgemeinen ja, wir hatten unter anderem drei Regionalligavereine als Gegner, und die Mannschaft hat sich ganz wacker geschlagen. Leider ist das Spiel gegen Neutal in der 50. Minute abgebrochen worden. Ein Spieler von Neutal erlitt einen Schienbeinbruch, bis die Rettung kam und der Spieler versorgt wurde, dauerte es über eine halbe Stunde, da hatten alle Spieler keine Lust mehr, weiterzuspielen.“

Ligaportal: Haben sich die drei Neuzugänge bereits in die Mannschaft integriert?

Leser: „Bastian Lehner hat bedauerlicherweise nur zwei Partien gespielt, dann hat er sich den Mittelhandknochen gebrochen, aber er wird bald wieder einsatzbereit sein. Insgesamt hat man schon gesehen, dass sich die Abwehr gefestigt hat.“

Ligaportal: Wie ist die momentane Stimmung in der Mannschaft, wird dem Start der Rückrunde schon entgegengefiebert?

Leser: „Alle Spieler freuen sich schon sehr auf den Beginn der Rückrunde. In den ersten Spielen wollen wir gleich voll punkten. Wir haben zwei Heimspiele, da sollten schon die nötigen Punkte erspielt werden, um sich sofort aus der Gefahrenzone zu bringen.“

