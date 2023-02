SV Klöcher Bau Oberwart: In Eichhörnchen-Manier Punkte sammeln

Details Freitag, 24. Februar 2023 08:50

Bei keinem anderen Verein der Burgenlandliga verlief die Wintertransferperiode derartig ruhig wie beim SV Klöcher Bau Oberwart. Lediglich einen Abgang verzeichnet der Tabellenzweite, Daniel Haring wechselte nach Schattendorf. Bei den Südburgenländern setzt man auf Kontinuität in personeller Hinsicht, um die unter Trainer Patrik Tölly bereits in der Hinserie ersichtlichen Verbesserungen weiter zu intensivieren. Der Übungsleiter zieht ein höchst erfreuliches Zwischenfazit der Vorbereitung.

Ligaportal.at sprach mit Trainer Patrick Tölly, welche Neuigkeiten es vom Verein gibt und ob man für den Start in die Rückrunde gerüstet ist.

Ligaportal: Wie ist die bisherige Vorbereitung gelaufen?

Tölly: „Die Vorbereitung ist ausgezeichnet verlaufen, bis auf die vereinzelten verletzungsbedingten Ausfälle. Die Bereitschaft der Spieler bei der Durchführung verschiedener Inhalte der Trainingseinheiten war sehr positiv. Ich bin durchaus zufrieden mit der Vorbereitung.“

Ligaportal: Sind alle verletzten Spieler der Hinrunde wieder an Bord?

Tölly: „Ja, es sind alle wieder genesen. Beim Hallentraining im Dezember hat sich Jan Pascal Takacs verletzt. Er hat sich den Mittelfußknochen gebrochen, ist aber schon wieder beim Training dabei.“

Ligaportal: Ihr habt keine Neuzugänge, habt ihr nicht gesucht oder habt ihr keine bekommen?

Tölly: „Wir haben nicht gesucht, denn wir waren überzeugt, dass es nicht nötig ist.“

Ligaportal: Wie sind die Testspiele gelaufen, war man mit den Ergebnissen zufrieden?

Tölly: „Bei den Testspielen schaue ich nicht auf das Ergebnis, sondern was inhaltlich passiert und ob das eingetreten ist, was wir uns vorgenommen haben. Wir haben gegen drei Regionalliga-Vereine gespielt. Bis auf das Spiel gegen Siegendorf, in dem uns sieben Spieler gefehlt haben, waren die Vorbereitungsspiele in Ordnung.“

Ligaportal: Wie ist die momentane Stimmung in der Mannschaft, wird dem Start der Rückrunde schon entgegengefiebert? Ist die Begegnung am 17.03. gegen Parndorf eine Vorentscheidung?

Tölly: „Wir warten schon sehnsüchtig auf den Start der Rückrunde. Die Vorbereitung muss sein, aber die Spiele um Punkte sind etwas anderes. Das erste Spiel nach der Winterpause ist nicht leicht, egal, wer der Gegner ist. Thomas Herrklotz hat seine Scorer-Qualität in den Vorbereitungsspielen bereits gezeigt, wir werden seine Treffer in der Meisterschaft brauchen. Die Begegnung gegen Parndorf ist keine Vorentscheidung, denn es gibt fünfzehn Spiele. Es bringt nichts, wenn wir gegen Parndorf gewinnen und dafür andere Spiele verlieren. Unser Ziel ist es, soviel als möglich Punkte zu sammeln, dann werden wir sehen, was am Ende rauskommt.“

