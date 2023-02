Für den ASK Kohfidisch ist ein einstelliger Tabellenplatz das Ziel

Details Freitag, 24. Februar 2023 08:58

Der ASK Kohfidisch hat sich auf dem Transfermarkt zurückgehalten, es gab nur drei Zugänge und einen Abgang. Wie schon im letzten Jahr strebt der ASK einen einstelligen Tabellenplatz an, die Ergebnisse der Testspiele sprechen aber nicht dafür. Vor einer völlig neuen Situation steht die Dürnbeck-Truppe im ersten Spiel der Rückrunde, da man die umgekrempelte Mannschaft von Markt Allhau noch nicht kennt.

Ligaportal.at sprach mit Obmann Stv. Thomas Polzer, welche Neuigkeiten es vom Verein gibt und ob man für den Start in die Rückrunde gerüstet ist.

Ligaportal: Wie ist die bisherige Vorbereitung gelaufen?

Polzer: „Die Vorbereitung ist bei uns grundsätzlich gut verlaufen. Leider sind uns im Kader der Kampfmannschaft immer Spieler verletzungsbedingt und aus gesundheitlichen Gründen ausgefallen. Leider hat sich auch Jonas Johann Herczeg am Meniskus verletzt, da wissen wir noch nicht, wie es mit ihm weitergehen wird.“

Ligaportal: Sind alle verletzten Spieler der Hinrunde wieder an Bord?

Polzer: „Ja, alle Spieler sind genesen und wieder an Bord.“

Ligaportal: Wie sind die Testspiele gelaufen, war man mit den Ergebnissen zufrieden?

Polzer: „Mit den Ergebnissen sind wir nicht zufrieden, wir konnten bisher nur ein Spiel gewinnen. Es waren auch starke Gegner in den Vorbereitungsspielen dabei, aber insgesamt war es enttäuschend. Wir müssen in der Meisterschaft kompakter auftreten, um Spiele zu gewinnen.“

Ligaportal: Haben sich die drei Neuzugänge bereits in die Mannschaft integriert?

Polzer: „Philipp Toth und Tim Schreiber haben sich schon gut in die Kampfmannschaft integriert. Der junge Nico Müllner ist für die Reservemannschaft vorgesehen.“

Ligaportal: Wie ist die momentane Stimmung in der Mannschaft, wird dem Start der Rückrunde schon entgegengefiebert?

Polzer: „Ja, denn die Vorbereitung war ziemlich anstrengend. Wir haben viel auf dem Kunstrasen trainiert, aber die Mannschaft ist froh, wenn es wieder um Punkte geht. Das erste Spiel gegen Markt Allhau ist schwer einzuschätzen, weil wir nicht wissen, was uns erwarten wird. Wir kennen die neuen Spieler sowie das System des neuen Trainers nicht, der Gegner ist sozusagen Neuland für uns. Es wird interessant sein, wie die Allhauer auftreten werden.“

