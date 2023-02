Markt Allhau geht mit neu formierter Mannschaft in die Frühjahrssaison

Details Freitag, 24. Februar 2023 09:04

Beim UFC Markt Allhau blieb in dieser Winterpause kein Stein auf dem anderem. Acht Abgänge und sieben Neuzugänge konnte der UFC melden, außerdem wurde das Trainerteam erneuert: Für Spieler-Trainer Ervin Bevab übernahm Florian Hotwagner mit seinem Assistenten Thomas Simon das Training. Man darf gespannt sein, ob dieser Umbruch der Mannschaft eine Verbesserung des Rankings in der Rückrunde bewirken wird.

Ligaportal.at sprach mit Pressesprecher Ewald Musser, welche Neuigkeiten es vom Verein gibt und ob man für den Start in die Rückrunde gerüstet ist.

Ligaportal: Wie ist die bisherige Vorbereitung gelaufen?

Musser: „Im Großen und Ganzen war alles okay, wenn man berücksichtigt, dass wir fast die komplette Kampfmannschaft ausgetauscht haben und ein neues Trainerteam gekommen ist.“

Ligaportal: Sind alle verletzten Spieler der Hinrunde wieder an Bord?

Musser: „Lazar Aizenpreisz trainiert schon wieder, aber mit dem Einsatz in der Kampfmannschaft wird es noch etwas dauern. Ansonsten sind alle verletzten Spieler der Hinrunde wieder an Bord.“

Ligaportal: Wie sind die Testspiele gelaufen, war man mit den Ergebnissen zufrieden?

Musser: „Das erste Testspiel in Hartberg haben wir verloren, aber da kamen alle Kaderspieler zum Einsatz. Die Niederlage gegen den 1. Klasse-Verein Wiesfleck darf nicht passieren, aber danach haben wir zwei Spiele gewonnen und ein Remis erzielt. Das letzte Spiel gegen den steirischen Landesligaverein Lafnitz ging mit 1:5 verloren, aber das Ergebnis täuscht – bis zur 75. Minute waren wir ebenbürtig, in der Schlussphase der Begegnung bekamen wir noch drei Tore.“

Ligaportal: Haben sich die Neuzugänge bereits in die Mannschaft integriert?

Musser: „Mit den beiden Stürmern Pavel Usakovit und Laszlo Oliver Tihanyi haben wir einen guten Griff gemacht, Julian Psihoda (AKA Burgenland U16) macht einen ausgezeichneten Eindruck. Auch die anderen Neuzugänge haben sich bewährt.“

Ligaportal: Wie ist die momentane Stimmung in der Mannschaft, wird dem Start der Rückrunde schon entgegengefiebert?

Musser: „Es ist eine gute Stimmung in der Mannschaft, alle fiebern dem Start der Rückrunde entgegen. Gegen Kohfidisch müssen die ersten Punkte gesammelt werden, denn beim ersten Auswärtsspiel in Parndorf wird nicht viel zu holen sein. Es wird auf jeden Fall spannend werden, wie sich die neu formierte Kampfmannschaft im Frühjahr in der Liga präsentieren wird.“

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei