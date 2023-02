SV Sankt Margarethen möchte im oberen Tabellendrittel verweilen

Details Samstag, 25. Februar 2023 15:12

Nach dem guten Abschneiden in der Hinrunde ist der SV Sankt Margarethen natürlich darauf bedacht, auch im Frühjahr mit einer adäquaten Leistung im oberen Tabellendrittel zu verbleiben. Auf dem Transfermarkt hat man sich zurückgehalten: keine Zugänge in der Winterpause, da die Neuverpflichtungen vom Sommer alle voll eingeschlagen haben. Es gab vier Abgänge, die allesamt keine Leistungsträger waren und den Kader nur in der Breite schmälern. Man darf gespannt sein, ob Lukas Heinicker auch im Frühjahr seine Scorer-Qualitäten bestätigt.

Ligaportal.at sprach mit Obmann Günter Welz, welche Neuigkeiten es vom Verein gibt und ob man für den Start in die Rückrunde gerüstet ist.

Ligaportal: Wie ist die bisherige Vorbereitung gelaufen?

Welz: „Mit der Vorbereitung sind wir sehr zufrieden, die Spieler waren motiviert und habe alle mitgezogen. Es gab eine rege Trainingsbeteiligung, und die Stimmung war gut.“

Ligaportal: Sind alle verletzten Spieler der Hinrunde wieder an Bord?

Welz: „Wir haben Gott sei Dank keine verletzten Spieler gehabt, der Verletzungsteufel hat uns nicht getroffen.“

Ligaportal: Ihr habt keine Neuzugänge. Habt ihr nicht gesucht oder habt ihr keine bekommen? Waren die Abgänge Leistungsträger, ist der Kader nicht geschmälert worden?

Welz: „Wir haben keine Spieler gesucht, wir sahen keine Notwendigkeit dafür. Die Abgänge waren Kader- bzw. Reservespieler, welche uns nur nominell geschmälert haben. Die vier Spieler wollten von selbst den Verein verlassen. Wir sind der Meinung, Reisende soll man nicht aufhalten.“

Ligaportal: Wie sind die Testspiele gelaufen, war man mit den Ergebnissen zufrieden?

Welz: „Die Testspiele sind gut verlaufen, wir haben keine verletzten Spieler zu beklagen. Wir haben alle Spiele außer ein Remis gewonnen. Leistungsmäßig gibt es noch ein wenig Luft nach oben.“

Ligaportal: Wie ist die momentane Stimmung in der Mannschaft, wird dem Start der Rückrunde schon entgegengefiebert?

Welz: „Natürlich, denn Fußballer wollen ja immer um Punkte spielen. Sie sind froh, dass die Vorbereitung nun vorbei ist. Wir sind in der glücklichen Lage, mit unserem Punktepolster ganz entspannt in die Rückrunde gehen zu können. Unser Ziel ist, den momentanen Tabellenplatz zu halten. Wir nehmen die Punkte, so wie sie kommen.“

