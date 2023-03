Die Rückrunde wird spannend

Details Dienstag, 28. Februar 2023 09:24

Die Ergebnisse der letzten Herbstrunden garantieren eine aufregende Frühjahrssaison in der Burgenlandliga. Die ersten drei Mannschaften trennen nur sechs Punkte. Der SC/ESV Parndorf 1919 führt die Tabelle an, gefolgt von SV Klöcherbau Oberwart mit drei Punkte Abstand und des SV Leithaprodersdorf mit weiteren drei Zähler Abstand.

Die First-class der Liga

Das Team von Trainer Paul Hafner legte zwischendurch mit sieben Siegen in Folge eine historische Serie hin, welche nur von einer Niederlage unterbrochen wurde. Drei Zähler hinter dem Tabellenführer der Burgenlandliga konnte der SV Klöcherbau Oberwart als erster Verfolger überwintern. „Unser Ziel ist es, soviel als möglich Punkte zu sammeln, dann werden wir sehen, was am Ende rauskommt“ so Patrick Tölly, der Coach der Oberwarter. Der SV Leithaprodersdorf rangiert drei Punkte hinter Oberwart und er muss zum Auftakt nach Bad Sauerbunn reisen, keine leichte Aufgabe für die Benes-Schützlinge. „Wir haben noch alle Chancen, uns hinter den starken Parndorfer zu platzieren, es ist alles möglich, deswegen gehen wir zuversichtlich ins Frühjahr“, argumentiert der Coach.

Wiederum mit drei Zähler Rückstand zum SV Leithaprodersdorf führt der ASK Klingenbach das dicht besiedelte Mittelfeld der Tabelle an. Gleich zum Auftakt der Rückrunde trifft man auf den unmittelbaren Tabellennachbarn und punktgleichen SC Pinkafeld, eine Partie, die es in sich haben wird. Der Sieger dieses Matches kann in den oberen Bereichen der Tabelle mitmischen. Auf Rang sechs überwinterte der SV Sankt Margarethen. Angesichts von vier Zählern Rückstand auf Leithaprodersdorf hat man bei der Lederer-Truppe den Platz drei noch nicht aus den Augen verloren. Den Rang sieben hat der SC Ritzing besetzt, das ist aber nicht die Position, welche man sich vor Beginn der Herbstmeisterschaft erwartet hat. Dementsprechend hat man sich in der Winterpause verstärkt. Das Schlusslicht in der First-class der Burgenlandliga ist der FC Deutschkreutz auf dem achten Rang, in der Hinrunde zu unbeständig, um einen vorderen Tabellenplatz zu beanspruchen.

Die Economy-Class der Liga

Die Economy-Class führt der SC Bad Sauerbrunn an. Sieben Zähler hinter Deutschkreutz und hinter den Erwartungen, die im Winter geholten Spieler sollen die schwache Offensive verstärken und für die nötigen Tore sorgen. Mit einem Punkt Rückstand ist der ASK Kohfidisch auf Platz zehn zu finden, das Ziel ist, zum Saisonende ein einstelliger Tabellenplatz. Der UFC Markt Allhau ist die Wundertüte der Liga, acht Spieler plus Trainerteam ausgewechselt, niemand weiß, was da im Frühjahr rauskommen wird. Rang 12 hat der ASK Horitschon inne, mit der Absicht, sich in der Tabelle nach oben zu orientieren, man sollte aber den Rückspiegel nicht aus den Augen verlieren. Auf Platz 13 ist der SV Schattendorf zu finden. Der beste Aufsteiger, der in manchen Spielen unter seinen Wert geschlagen wurde und im ersten Match der Rückrunde gleich gegen Tabellennachbarn Horitschon geprüft wird, ob die Neuzugänge eine Verstärkung sind. In der absoluten Gefahrenzone befindet sich der SV Güssing und das erste Spiel der Rückrunde in Oberwart gibt kaum Anlass zur Hoffnung, diese zu verlassen. Die beiden Kellerkinder Rudersdorf und Andau duellieren sich im ersten sechs-Punkte-Meisterschaftsspiel der Rückrunde, beide Team haben sich in der Offensive verstärkt. Für beide Mannschaften gilt: Verlieren verboten!

