Nach intensiver Suche fündig geworden: Marco Cadek neue Chef-Coach in Schattendorf

Nach der intensiven Suche für einen Nachfolger von Trainer Alfred Wagentristl, ist der SV Schattendorf fündig geworden. Obmann Alexander Bernhardt präsentierte heute am späten Vormittag den neuen Coach, es ist Marco Cadek, 40 Jahre und seit 2015 in Breitenbrunn. Am Wochenende saß er noch auf der Betreuerbank vom SC Breitenbrunn und übernahm mit einem Auswärtssieg gegen die NSC-Juniors die Tabellenführung in der 1. Klasse Nord.

Schattendorf will mit Marco Cadek im Abstiegskampf der Burgenlandliga bestehen.

Der Vorstand des SV Schattendorf lässt nichts unversucht, den Klassenerhalt zu schaffen und hat einen motivierten Trainer an Land gezogen, der den Spielern wieder Selbstvertrauen einflößen soll, was nach acht Pleiten am Stück nicht einfach werden wird.

„Der SVS darf mit Marco Cadek einen neuen Cheftrainer begrüßen und freut sich auf einen jungen motivierten Trainer, welcher mit voller Überzeugung gemeinsam mit der Mannschaft einen Neustart im Abstiegskampf ausrufen wird. Nach intensiven Tagen und sehr vielen Gesprächen haben wir nunmehr einen neuen Cheftrainer gefunden. Allein durch die Tatsache, dass er den Tabellenführer Breitenbrunn, für die Aufgabe „Ligaerhalt in der Burgenlandliga“ verlässt, zeigt, dass Marco nach Höherem strebt. Durch die Tätigkeit als Videoanalyst in der AKA Burgenland und seine bisherige Zeit als Cheftrainer verfügt er neben einer riesigen Motivation auch über die notwendige Erfahrung sowohl im Jugend- als auch im Kampfmannschaftsbereich. Gemeinsam mit seinem Trainerteam wird der neue Chef an der Seitenlinie alles daransetzen, um den SVS wieder auf Schiene zu bringen“, so Obmann Alex Bernhardt.

Marco Cadek

Ligaportal.at bat den Neo-Trainer Marco Cadek zum Interview:

Ligaportal: Wie kam es zum Kontakt mit dem SV?

Cadek: "Obmann Alexander Bernhardt hat mich vor zehn Tagen angerufen und nachgefragt, ob ich Interesse hätte, in Schattendorf als Trainer zu arbeiten. Es gab dann mehrere Gespräche, welche immer intensiver und konkreter wurden und schlussendlich habe ich zugesagt. Ich gehe von Breitenbrunn mit einem lachenden und einem weinenden Auge, zumal Breitenbrunn mein Heimatverein ist, aber andererseits die Aufgabe, einen Burgenlandligaverein zu betreuen, eine neue Herausforderung für mich ist."

Ligaportal: Was sind Ihre Erwartungen in Schattendorf?

Cadek: "Mir ist bewusst, dass die Ausgangslage schwierig, aber nicht unlösbar ist. Ich habe einen ausgezeichneten Eindruck von den Spielern bekommen, welche ich bereits kennenlernen durfte, es war eine positive Stimmung vorhanden, das war auch ausschlaggebend für meine Zusage."

Ligaportal: Der SV hat die letzten acht Spiele in Serie verloren, kann diese Negativspirale gestoppt werden?

Cadek: "Ich gehe nur von den Niederlagen in der Rückrunde aus, da muss man nun versuchen, mental das wegzubekommen, den Reset-Knopf drücken und den Fokus auf die kommenden Spiele richten. Jedes Match wird schwer werden, egal, wer der nächste Gegner ist. Aber alles ist machbar, wenn die Einstellung, die Leidenschaft und die Motivation stimmt."

