USVS Rudersdorf: Joachim Sifkovits im Ligaportal-Interview - Trainerwechsel ein Thema?

Details Mittwoch, 12. April 2023 08:48

Der USVS Hausbauführer Rudersdorf konnte in der bisherigen Frühjahrssaison einen Aufwärtstrend zeigen und bis dato sieben Punkte sammeln. Vor allem der 3:2-Heimsieg gegen den Tabellendritten Leithaprodersdorf war eine beachtliche Leistung. Nur konnte man sich mit den errungenen Zählern nicht vom Tabellenkeller absetzen, da gleichzeitig auch die anderen Abstiegskandidaten gepunktet haben.

Ligaportal.at bat den Hauptsponsor und sportlichen Leiter Stv. Joachim Sifkovits zum Interview:

Ligaportal: Welches Fazit ziehen Sie nach den ersten sechs Begegnungen im Frühjahr?

Sifkovits: „Wir hatten einen katastrophalen Start mit der Heimniederlage gegen Andau, danach siegten wir in Güssing souverän. Gegen Kohfidisch waren wir gut und gegen Leithaprodersdorf haben wir eine Top-Leistung gezeigt, die anderen Gegner waren teilweise zu stark für uns.“

Ligaportal: Der USVS hat bereits nach sechs Runden im Frühjahr fast so viele Punkte erspielt wie in der gesamten Herbstsaison, gibt Ihnen das Hoffnung, doch noch dem Abstieg zu entgehen?

Sifkovits: „Ja, ich bin davon überzeugt, dass wir nicht absteigen, weil es in unserer Mannschaft einen starken Zusammenhalt gibt und die Kameradschaft großgeschrieben wird.“

Ligaportal: Auf die beiden Neuzugänge in der Winterpause, Flamur Muleci und Ivan Kovacec hat man große Hoffnungen gesetzt, dass sie mit ihren Treffern den USVS aus dem Tabellenkeller schießen werden, aber zusammen haben sie nur einen Treffer erzielt. Haben Sie eine Erklärung dafür?

Sifkovits: „Die beiden Spieler sind generell eine Verstärkung für die Mannschaft, sie haben Qualität in das Team gebracht, obwohl sie nur einen Treffer erzielt haben.“

Ligaportal: Acht Trainerwechsel hat es in dieser Saison in der Burgenlandliga bereits gegeben, halten Sie an Alfred Horvath weiter fest?

Sifkovits: „Ein Trainerwechsel ist zurzeit kein Thema für uns.“

Ligaportal: Am kommenden Samstag hat man gegen Schattendorf wieder ein 6-Punkte-Spiel, werden Sie vor dem existenziell wichtigen Spiel noch in die Kabine gehen, um die Mannschaft persönlich zu motivieren?

Sifkovits: „Nein, das mache ich prinzipiell nicht, dafür ist das Trainerteam da.“

Ligaportal: Was stimmt Sie positiv, dass man den Klassenerhalt schaffen kann?

Sifkovits: „Die Mannschaft hat Charakter und sie wird alles daransetzen, dass wir nicht absteigen werden.“

Ligaportal: Mit Ihrer Firma -> https://www.hausbaufuehrer.at – der Suchmaschine für Baufirmen – feierten Sie in den vergangenen Jahren große Erfolge. Wie läuft das Geschäft aktuell?

Sifkovits: „Das Geschäft läuft hervorragend, wir hoffen, dass es so bleibt.“

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei