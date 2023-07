Fünf Jahre nach dem Zusammenschluss: SpG Edelserpentin steigt in die Burgenlandliga auf.

Details Dienstag, 04. Juli 2023 08:30

Die SpG Edelserpentin wurde 2018 aus dem 1922 gegründeten SV Bernstein und dem 1986 gegründeten SV Stuben aus der Bernsteiner Katastralgemeinde Stuben gebildet. Seit Michael Horvath die Mannschaft von Edelserpentin nach der Coronapause als Trainer übernommen hat, ging es stets bergauf für die SpG. Bereits in der letzten Saison konnte man die Saison als Vizemeister beenden, nun ist man Meister geworden und steigt in die Burgenlandliga auf. Das Fundament für diesen Aufstieg legte man in der Fremde, indem man 29 Punkte aus fünfzehn Spielen ergattern konnte. Ein weiterer Baustein für diesen Erfolg ist Endrit Mucolli, der mit 23 Treffern die Torschützenliste anführt und ein Drittel aller Tore der SpG erzielt hat.

Ligaportal.at sprach mit Obmann Stv. Peter Schönfeldinger, wie er Meisterschaft und seine Mannschaft im Allgemeinen bewertet, und welche Ziele er für die neue Aufgabe in der Burgenlandliga hat.

Ligaportal: In einem Interview, das wir zum Ende der Herbstsaison mit Sektionsleiter Hanspeter Lautner geführt hatten, war es nicht sicher, ob ihr in die Burgenlandliga aufsteigen möchtet, denn es werden Gespräche mit den Spielern geführt, manche Kicker können es wahrscheinlich zeitlich nicht schaffen und möchten lieber in der II. Liga bleiben. Auf wie viele Spieler müssen sie in der Burgenlandliga verzichten?

Schönfeldinger: „Einige Spieler haben aus beruflichen und privaten Gründen mit dem Fußball aufgehört, was aber nicht der Ligasituation geschuldet ist.“

Ligaportal: War man auf dem Transfermarkt schon aktiv, gibt es bereits Zugänge. Kommt ein sogenannter Kapazunder? Gibt es junge Spieler, welche in die Kampfmannschaft aufrücken können?

Schönfeldinger: „Wir waren bereits auf dem Transfermarkt aktiv, es kommen: Artem Atamas und Viktor Riznicsenko, beide vom SK Strobl, Philip Ungerböck vom ASKÖ Rotenturm, Milan Angyan vom SV Olbendorf und Maximilian Pfeiffer vom SC Pinkafeld zu uns, drei weitere Spieler sind noch in Planung. Einen Kapazunder werden wir nicht verpflichten, denn wir haben bereits Führungsspieler in unserer Mannschaft. Aus der U16 kommen acht Spieler in den Kader, welche die zweite Mannschaft verstärken werden. Es sind einige große Talente unter ihnen und wenn die sich richtig hineinhängen, können sie in relativ kurzer Zeit die Kampfmannschaftluft schnuppern.“

Die SpG Edelserpentin feiert den Meistertitel und den Aufstieg in die Burgenlandliga

Ligaportal: Was waren die Gründe, dass ihr den Aufstieg in die Burgenlandliga geschafft habt? Welchen Anteil hat Trainer Michael Horvath an dieser Leistung der Mannschaft?

Schönfeldinger: „Unser Kollektiv hat im Ganzen gut gepasst, die Mannschaft ist ein richtig eingeschworenes Team, und der Trainer hat an den richtigen Rädchen gedreht, damit uns der Aufstieg gelungen ist. Zu erwähnen ist, dass auch sein Vorgänger, Roland Laschober, eine gute Arbeit geleistet hat.“

Ligaportal: Nach dem Aufstieg in die Burgenlandliga, welche Ziele steckt Ihr Euch für das erste Jahr?

Schönfeldinger: „Auf jeden Fall möchten wir nicht absteigen und streben einen Platz im gesicherten Mittelfeld an.“

Ligaportal: Wie viele Punkte erhoffen sie sich nach den ersten fünf Runden?

Schönfeldinger: „Es wäre super, wenn wir neun Punkte schaffen könnten, das wäre meiner nach Ansicht das Maximum.“

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei