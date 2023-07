FC Deutschkreutz: Neo-Trainer Peter Benes strebt Top-6 Platz an!

Details Mittwoch, 12. Juli 2023 09:36

Gute Trainer sind nicht lange ohne einen Job, so auch geschehen beim plötzlich ausgeschiedenen Coach von Leithaprodersdorf, Peter Benes. Er hatte 6,5 Jahre eine hervorragende Arbeit beim SV geleistet, bis die Verantwortlichen auf die Idee kamen, etwas Neues auf die Beine zu stellen. Der FC Deutschkreutz ließ sich diese Gelegenheit nicht entgehen und verpflichtete Benes im Handumdrehen.

Ligaportal.at sprach mit Obmann Robert Strobl, welche Erwartungen er mit dem neuen Trainer für die kommende Saison nach einem Platz sieben im Ranking der beiden letzten Saisonen hat.

Ligaportal: Nach dem Rücktritt von Trainer Michael Pittnauer musste man sich ja auf die Suche nach einem neuen Trainer machen, haben sie bereits diverse Gespräche mit anderen Trainern vor der Verpflichtung von Benes geführt?

Strobl: „Nachdem uns Michael Pittnauer mitgeteilt hat, dass er aus privaten und beruflichen Gründen nicht mehr weitermachen kann, haben wir und natürlich auf dem Markt umgesehen, denn wir hatten einige Wunschkandidaten auf unserem Zettel, auf dem Peter Benes ganz oben stand. Wir haben das Erstgespräch mit ihm gesuchte, ihm unsere Philosophie und unsere Erwartungen für die kommende Saison kundgetan und es war relativ bald klar, dass er unser Mann ist. Da unser Co-Trainer David Lämmermayer ebenfalls aus beruflichen Gründen ausgeschieden ist, hat Benes seinen ehemaligen Co-Trainer Michael Hartl mit ins Boot geholt.“



Ligaportal: Was waren die Gründe, dass man sich für Peter Benes als neuen Trainer entschieden hatte?

Strobel: „Benes hat in den letzten 6,5 Jahren bei Leithaprodersdorf eine ausgezeichnete Arbeit geleistet, hat junge U-23 Spieler in die Kampfmannschaft hochgezogen. Das Duo an der Seitenlinie sind beide erfahrene Trainer und verfügen über die A-Lizenz und wir erhoffen uns aus dieser Geschichte, dass sie einen richtigen Schwung in die Mannschaft bringen, einen neuen Spirit hineinbringen können, uns im vorderen Drittel der Liga etablieren und um die Meisterschaft ein Wörtchen mitreden können, vorausgesetzt, wir bleiben von Verletzungen verschont.“

Ligaportal: Wird man am Transfermarkt noch aktiv, bis jetzt haben sie nur 2 Zugänge und dem stehen sechs Abgänge gegenüber?

Strobl: „Wir haben gestern noch einen 21-jährigen slowakischen Stürmer verpflichtet, es ist Lukas Csano, der neben Matthias Krottendorfer (Piringsdorf), Fabian Röscher (AKA Burgenland) der dritte Neuzugang ist.“

Trainer Peter Benes erwartet eine erfolgreiche Saison

Ligaportal.at sprach auch mit Trainer Peter Benes, mit welchen Erwartungen er in die neue Saison mit dem FC geht.

Ligaportal: Waren sie überrascht, als sie einen Anruf vom FC Deutschkreutz bekamen?

Benes: „Überrascht nicht, denn ich wusste, wenn mein plötzlicher Abgang vom SV Leithaprodersdorf publik wird, dass ich einige Anrufe erhalten werde und von den Möglichkeiten her war Deutschkreutz das interessanteste Angebot.“

Ligaportal: Was sind denn mittelfristige Ziele, die Sie mit der Mannschaft schaffen wollen?

Benes: „Dass wir einen attraktiven und offensiven Fußball spielen und dass wir in der Offensive und Defensive etwas stabiler werden. Ein Platz in den Top-6 ist das Ziel.“

Ligaportal: Haben sie Spieler oder Trainer vom SV Leithaprodersdorf mitgenommen?

Benes: „Spieler habe ich keine mitgenommen, mein neuer Co-Trainer ist Michael Hartl, der war bis vor drei Jahren in Leithaprodersdorf in meinem Trainerteam.“

Ligaportal: In den Saisonverläufen war beim FC oft kennzeichnend, dass die Mannschaft nicht durchgehend auf einem guten Niveau gespielt hat. Mit welchen Rezept wollen sie das ändern?

Benes: „Das vorrangige Ziel ist, die Mannschaft körperlich in einen Top-Zustand zu bringen, das ist die Grundvoraussetzung in der Landesliga, wenn man einen guten und erfolgreichen Fußball spielen will. Wir werden bis zum Beginn der Meisterschaft in den körperlichen, taktischen und technischen Bereichen trainieren und so das Optimale für die neue Saison herauszuholen.“

Ligaportal: Wie ist der erste Eindruck von der Mannschaft? Wie liefen die bisherigen Trainingseinheiten?

Benes: "Wie bei einem jeden neuen Trainer ist die Mannschaft mit Begeisterung dabei, genauso wie ich. Für mich ist Deutschkreutz auch Neuland, der Verein ist super aufgestellt, die Mannschaft ist eine eingespielte, eingeschweißte Truppe und alle verletzten, aber inzwischen genesene Leistungsträger sind voll im Training mit dabei. Ich hoffe, dass ich das Quäntchen Glück, das jeder Trainer benötigt, bei meinen Entscheidungen haben werde und mit dem FC eine erfolgreiche Saison spielen kann."

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei