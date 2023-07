SC Ritzing: In dieser Saison sollte es mit dem Aufstieg funktionieren

Details Donnerstag, 20. Juli 2023 09:24

Der SC Ritzing ist in der letzten Saison hinter seinen Erwartungen geblieben, eigentlich wollte die Truppe von Trainer Josef Furtner um die Meisterschaft mitspielen, aber am Ende der Saison lag man auf dem dritten Platz, allerdings mit sechzehn Punkten Rückstand auf den Meister Oberwart. Vor Beginn dieser Saison wurde man auf dem Transfermarkt sehr aktiv, man holte acht neue Spieler, mit denen der Angriff auf den Meistertitel in dieser Saison vollzogen werden soll.

Ligaportal.at sprach mit Trainer Josef Furtner, ob der Verein alle Wunsch-Kandidaten als Zugang verpflichten konnte, welche Erwartungen er für die neue Saison hat

Ligaportal: Nachdem die Transferzeit geschlossen wurde, sind alle Wunsch-Kandidaten verpflichtet worden? Hat man David Witteveen als Spieler oder Trainer verpflichtet?

Furtner: „Alle Transfers, welche wir vorgehabt haben, sind realisiert worden. Wir sind durch die Neuverpflichtungen in der Breite stärker geworden. David Witteveen haben wir als Co-Trainer verpflichtet, er wird mir in der kommenden Saison zur Seite stehen.“

Ligaportal: Hat man die neun Abgänge aussortiert oder sind die selbst gegangen, weil sie nicht in der Kampfmannschaft zum Zuge kamen.

Furtner: „Der Großteil der Abgänge waren Spieler aus der Reservemannschaft, einige Spieler hatten gemeint, dass sie besser sind, als sie es wirklich waren, und sind zu anderen Vereinen gegangen. Einzig Szabolcs Tamas hat des Öfteren in der Kampfmannschaft gespielt.“

Ligaportal: Welchen Eindruck haben Sie von den Neuverpflichtungen nach den ersten Trainingseinheiten und Vorbereitungsspielen, welche Spieler haben sich gut in die Mannschaft eingefügt?

Furtner: „Tine Kavcic und Kevin Weingrill haben schon gute Leistungen gezeigt, vier Neuzugänge konnten wir wegen deren Urlaube oder anderweitigen Verpflichtungen noch nicht einsetzen.“

Ligaportal: Welche Ziele hat man sich für die kommende Saison gesteckt? In der Rückrunde der letzten Saison belegt man den zweiten Tabellenplatz.

Furtner: „Wir wollen schon wieder vorn dabei sein und hoffen, dass es sich in dieser Saison mit dem Aufstieg ausgehen wird. Natürlich schläft die Konkurrenz nicht, Parndorf und Neusiedl haben auch aufgerüstet, aber wir wollen zur Stelle sein, sollten die beiden zwischendurch schwächeln.“

