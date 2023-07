SV Schattendorf: Ein einstelliger Tabellenplatz wird angestrebt

Details Donnerstag, 20. Juli 2023 09:21

Der SV Schattendorf ist in der letzten Saison knapp dem Abstieg entronnen, der Sieg in Sankt Margarethen und die gleichzeitige Niederlage vom Markt Allhau in Güssing am letzten Spieltag waren das entscheidende Faktum. Vor Beginn der neuen Saison wurde man auf dem Transfermarkt sehr aktiv, zehn Zugänge stehen neun Abgänge gegenüber. Besonders schmerzhaft dürfte für die Verantwortlichen des SV der Abgang von Patrick Derdak sein, hat er doch fast 50 % der Schattendorfer Treffer erzielt.

Ligaportal.at sprach mit Obmann und Goalie Alexander Bernhardt, ob der Verein alle Wunsch-Kandidaten als Zugang verpflichten konnte, welche Erwartungen er für die neue Saison hat und ob er trotz seiner 41 Jahre noch eine Saison dranhängen wird.

Ligaportal: Nachdem die Transferzeit geschlossen ist, sind alle Wunsch-Kandidaten verpflichtet worden? Baut man auf Nachwuchsförderung, es sind vier Spieler der AKA Burgenland verpflichtet worden.

Bernhardt: „Im Grunde haben wir positionstechnisch alle Wunsch-Kandidaten verpflichten können, wir wollen die Mannschaft weiter verjüngen und haben junge, dynamische Spieler geholt und haben die Abgänge gut ersetzt.“

Ligaportal: Hat man die neun Abgänge aussortiert oder sind diese selbst gegangen, weil sie ihrer Meinung nach etwas Bessere gefunden haben.

Bernhardt: „Etliche Spieler sind deswegen gegangen, weil sie ihrer Meinung nach zu wenig Einsatzminuten in der Kampfmannschaft hatten, geschuldet dem großen Kader, den wir in der letzten Saison hatten. Die meisten Abgänge sind zu unterklassigen Vereinen gegangen, in der Hoffnung, dort mehr Einsätze für die Kampfmannschaft zu haben. Der Abgang von Patrick Derdak schmerzt nicht nur sportlich, sondern auch menschlich, aber er wollte kürzertreten, darum hat er sich entschieden, in die 1. Klasse zu wechseln.“

Ligaportal: Welchen Eindruck haben Sie von den Neuverpflichtungen nach den ersten Trainingseinheiten und Vorbereitungsspielen? Konnte man ihrer Meinung nach einen adäquaten Ersatz für Derdak verpflichten?

Bernhardt: „Die Neuzugänge haben sich schon gut in die Mannschaft eingefügt, aber es ist zu früh, bereits jetzt eine Beurteilung abzugeben, die kann man erst nach ein paar Monaten machen. Aber ich bin überzeugt, dass wir die Lücke, die Derdak hinterlässt, mit den namhaften Offensivspielern schließen können, wenn die sich die Tore aufteilen. Wir können in Zukunft flexibler spielen, der Angriff ist nicht mehr nur auf einen Spieler fixiert. Mit Mario Guttmann und Tobias Steiner haben wir zwei Spieler verpflichtet, die ihre Torjäger-Qualitäten haben.“

Ligaportal: Sie haben jetzt fast 41 Jahre auf dem Buckel, machen sie in dieser Saison als Torhüter weiter?

Bernhardt: „Ich denke von Saison zu Saison, es macht mir Spaß, in der Burgenlandliga zu spielen, ich fühle mich fit und bringe meine Leistung. Sollte sich das einmal ändern, dann werde ich mit dem aktiven Fußball aufhören.“

Ligaportal: Welche Ziele hat man sich für die kommende Saison gesteckt?

Bernhardt: „Wir streben einen einstelligen Tabellenplatz an, mit dem Ziel, nicht mehr eine solche Saison wie die Letzte es war, zu erleben, wobei die Mannschaftsentwicklung und der Zusammenhalt gewachsen sind.“

Ligaportal: Wer wird ihrer Meinung nach den Meistertitel holen

Bernhardt: „Siegendorf wird sich mit Parndorf matchen.“

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei