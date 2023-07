Der ASK Horitschon will sich in der neuen Saison im Ranking verbessern

Details Mittwoch, 26. Juli 2023 08:56

Mit dem neuen Trainer Eddi Stössl ging es ab der 21. Runde der Frühjahrssaison für den ASK Horitschon bergauf, damit belegt man im Klassement der Rückrunde einen beachtlichen sechsten Rang. Auf dem Transfermarkt war man nicht sehr aktiv, zwei Zugänge stehen vier Abgänge gegenüber. Auffallend ist, dass mit Manuel Baumgartner, Sebastian Trenkmann und David Gräf drei Spieler gemeinsam über 55 % der ASK-Treffer erzielten, wobei letztgenannter den Verein Richtung Oberwart verlassen hat.

Ligaportal.at sprach mit Trainer Eddi Stössl, ob der Verein alle Wunsch-Kandidaten als Zugang verpflichten konnte, ob ein Ersatz für Gräf gefunden wurde und wie sich die beiden Neuzugänge in den bisherigen Vorbereitungsspielen präsentiert haben und welche Erwartungen er für die neue Saison hat.

Ligaportal: Nachdem die Transferzeit geschlossen wurde, sind alle Wunsch-Kandidaten verpflichtet worden, hat man einen Goalgetter gefunden, der für Tore sorgen soll?

Stössl: „Gezwungenermaßen mussten wir reagieren, da uns David Gräf verlassen hatte, der sich verbessert hat und in der Regionalliga spielen kann. Mit Mario Rekirsch vom Wiener Sportclub glauben wir, dass wir einen Stürmer gefunden haben, der auch von seinem Spielstil in unsere Mannschaft passt. Ich bin überzeugt, dass es gut funktionieren wird.“

Ligaportal: Welchen Eindruck haben Sie von den Neuverpflichtungen nach den ersten Trainingseinheiten und Vorbereitungsspielen, welche Spieler haben sich gut in die Mannschaft eingefügt?

Stössl: „Alexander Ackerler, ist von der AKA Burgenland wieder zu uns zurückgekommen und hat in den Vorbereitungsspielen einen guten Eindruck hinterlassen, und Mario Rekirsch passt vom Charakter her super in unsere Mannschaft. Die Vorbereitungsspiele gegen Mattersburg 2020 und Kobersdorf haben gezeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind.“

Ligaportal: Wie sieht es mit den Langzeitverletzten aus, kommen die schon wieder zum Training?

Stössl: „Manuel Baumgartner hat sich leider in den letzten Spielen der vergangenen Saison verletzt, hat noch kein Vorbereitungsspiel absolviert und wird bestimmt die ersten Runden ausfallen. Außerdem ist Patrick Landl schon seit längerer Zeit verletzt, der nun mit dem Lauftraining begonnen hat und wahrscheinlich im September wieder in der Kampfmannschaft spielen kann.“

Ligaportal: Welche Ziele hat man sich für die kommende Saison gesteckt?

Stössl: „Wir wollen von Spiel zu Spiel schauen, das haben wir bereits im Frühjahr praktiziert und mit dem 10. Rang abgeschlossen. Mein persönliches Ziel für die kommende Meisterschaft ist ein Platz zwischen dem fünften und neunten Tabellenrang, dass wir uns in diesem Breich positionieren können.“

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei