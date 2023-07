USVS Hausbauführer Rudersdorf: Das klare Ziel ist der Klassenerhalt

Details Donnerstag, 27. Juli 2023 08:16

Von Beginn der Meisterschaft, bis zum Ende hielt der Vorstand vom USVS inklusive Hauptsponsor Joachim Sifkovits an Trainer Alfred Horvath fest, obwohl man in Runde 23 auf dem vorletzten Tabellenplatz, mit vier Punkten Rückstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz war. Das Festhalten am Coach hat sich bezahlt gemacht, Rudersdorf belegte als bester Aufsteiger in der Endabrechnung den 11. Tabellenplatz. Über den Sommer fand nun ein kleiner Umbruch beim USVS statt, die Routiniers Sascha Klucsarits, Tobias Kirisits, sowie die Stammspieler Noah Frühmann und Alex Zugschwert verabschiedeten sich, junge Talente sollen diese Lücken schließen.

Ligaportal.at sprach mit Trainer Alfred Hovath, ob der Verein alle Wunsch-Kandidaten als Zugang verpflichten konnte, wie sich Neuzugänge in den bisherigen Vorbereitungsspielen präsentiert haben und welche Erwartungen er für die neue Saison hat.

Ligaportal: Nachdem die Transferzeit geschlossen wurde, sind alle Wunsch-Kandidaten verpflichtet worden? Man hat vier routinierte Stammspieler verloren, konnte man dafür adäquaten Ersatz verpflichten?

Horvath: „Wir konnten adäquat handeln, haben unsere Wunschspieler bekommen. Der Kader ist klein, aber qualitativ ausgezeichnet. Kapitän Sascha Klucsarits konnten wir eins zu eins ersetzen und unser neuer Mannschafts-Kapitän ist Jeremy Weber.“

Ligaportal: Welchen Eindruck haben Sie von den Neuverpflichtungen nach den ersten Trainingseinheiten und den drei Vorbereitungsspielen, welche Spieler haben sich gut in die Mannschaft eingefügt?

Horvath: „Die Jungs ziehen voll mit, es sind junge Spieler, die nun Erfahrung sammeln können und sie werden viele Einsatzminuten in der Kampfmannschaft bekommen, da unser Kader ziemlich klein ist. Die Vorbereitungsspiele darf man nicht als Gradmesser nehmen, die Mannschaft wächst beim Training immer mehr zusammen. Die Neuen haben sich schon hervorragend integriert, ich bin positiv überrascht. Flamur Muleci und Ibrahim Sahin sind bereits gut in Form.“

Ligaportal: Kämpft man mit der jungen Mannschaft nicht von Beginn an gegen den Abstieg?

Horvath: „Ich kann in keine Glaskugel sehen, wir hoffen es nicht, aber es wird schwer werden. Die Jungs haben ein Jahr Burgenlandliga-Abstiegskampf hinter sich und wissen, was auf sie zukommen wird, wir sind auf jeden Fall dafür gerüstet.“

Ligaportal: Wie sieht es mit den Langzeitverletzten aus, kommen die schon wieder zum Training?

Horvath: „Wir haben zwei Verletzte, aber ich hoffe, dass sie bald wieder genesen sind.“

Ligaportal: Welche Ziele hat man sich für die kommende Saison gesteckt?

Horvath: „Ich erwarte ein noch schwierigeres Jahr als es das Letzte war, aber wenn alle voll mitziehen, können wir eine Überraschung schaffen und weiterhin in der Liga verbleiben.“

