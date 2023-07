ASK Kohfidisch: Mit den Neuerwerbungen ist das Kollektiv stärker geworden

Details Donnerstag, 27. Juli 2023 08:13

Die letzte Saison ist für den ASK Kohfidisch nicht optimal verlaufen, der angestrebte einstellige Tabellenplatz wurde nicht erreicht und man trudelte des Öfteren gefährlich an den Abstiegsrängen vorbei. Eklatant war die Auswärtsschwäche, es gab nur zwei Siege in 15 Matches. In der Transferzeit war man sehr aktiv, es wurden sechs neue Spieler verpflichtet, einige davon sind junge talentierte Hoffnungsträger, dem gegenüber stehen zwei Abgänge

Ligaportal.at sprach mit Obmann Stv. Thomas Polzer, ob der Verein alle Wunsch-Kandidaten als Zugang verpflichten konnten. Wie die sich Neuzugänge in den bisherigen Vorbereitungsspielen präsentiert haben und welche Erwartungen er für die neue Saison hat.

Ligaportal: Nachdem die Transferzeit geschlossen wurde, sind alle Wunsch-Kandidaten verpflichtet worden, die man auf der Wunschliste hatte? Hat man einen Ersatz für Mark Horvath gefunden?

Polzer: „Wir haben eigentlich nicht mit so vielen Zugängen geplant, da wir nur zwei Abgänge hatten. Torhüter Timon Grubmüller und Christoph Schaffer, der auf vielen Positionen im Offensivbereich einsetzbar ist, haben wir für die Kampfmannschaft verpflichtet. Die anderen vier Spieler sind alle unter zwanzig Jahre und werden mit der Zeit in die Kampfmannschaft hineinwachsen und in der Kader-Breite sind wir stärker geworden. Einen Ersatz für Mark Horvath haben wir leider nicht gefunden, dafür gehen wir mit nur einem Legionär in die neue Saison.“

Ligaportal: Welchen Eindruck haben Sie von den Neuverpflichtungen nach den ersten Trainingseinheiten und Vorbereitungsspielen, welche Spieler haben sich gut in die Mannschaft eingefügt?

Polzer: „Die ersten drei Vorbereitungsspiele sind nicht so gut verlaufen, bei den letzten ist es wesentlich besser gelaufen. Der Eindruck von den Neuverpflichtungen war gut, die haben sich schon gut integriert und haben bereits adäquate Leistungen gezeigt.“

Ligaportal: Wie sieht es mit den Langzeitverletzten aus, kommen die schon wieder zum Training?

Polzer: „Ich hoffe, dass mein Bruder Hannes bald wieder fit ist, er hat seit März wegen einer Knieverletzung nicht mehr gespielt und hat in dieser Woche mit dem Training begonnen. Wenn er wieder einsatzbereit ist, wird er die Defensive stabilisieren.“

Ligaportal: Welche Ziele hat man sich für die kommende Saison gesteckt?

Polzer: „Unser Ziel haben wir in der letzten Saison nicht erreicht, in dieser Spielzeit streben wir wieder einen einstelligen Tabellenplatz an, zwischen Rang sechs bis neun. Grundvoraussetzung dafür ist, dass wir in der Defensive mehr Stabilität hineinbringen, welche uns zum Ende der letzten Saison gefehlt hat.“

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei