Burgenlandliga: Beliebtester Spieler der Herbstsaison 2023 ist...

Details Donnerstag, 14. Dezember 2023 17:08

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten Spieler der Herbstsaison 2023. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einen neuen Sensationsrekord verzeichnete. Österreichweit wurden in sechs Wochen erstmals über 3,7 (!) Millionen Stimmen abgegeben - ein absoluter Wahnsinn! Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene.

Beliebtester Spieler der Herbstsaison 2023 ist...

Fabian Szabo (SC/ESV Parndorf)

Endergebnis:

1. Fabian Szabo (SC/ESV Parndorf / 18701 Stimmen)

2. Daniel Lomosits (Schattendorf / 17521 Stimmen)

3. Philipp Puchegger (Bad Sauerbrunn / 7428 Stimmen)

4. Tim Forintos (SpG Edelserpentin / 3959 Stimmen)

5. Jan Schneider (Halbturn / 2688 Stimmen)

6. Tin Zeco (Siegendorf / 2594 Stimmen)

7. Marco Dominkus (Bad Sauerbrunn / 2100 Stimmen)

8. Dominik Puster (SC/ESV Parndorf / 1497 Stimmen)

9. Noah Leopold (Halbturn / 1346 Stimmen)

10. Milan angyan (SpG Edelserpentin / 1156 Stimmen)



