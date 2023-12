SpG Edelserpentin, der Newcomer der Burgenlandliga

Details Freitag, 15. Dezember 2023 09:28

Als Aufsteiger rollte die Spielvereinigung Edelserpentin die Tabelle von hinten auf und landete am 10. Spieltag auf dem Tabellenplatz zwei, die beste Leistung eines Aufsteigers in der Burgenlandliga. Im Anschluss daran bekam die SpG das fußballerische Niveau der Burgenlandliga zu spüren, in den folgenden Spielen gab es vier Niederlagen, ein Remis und nur noch einen vollen Erfolg und man beendete die Herbstsaison auf einem achten Tabellenplatz. Trainer Michael Horvath hat hervorragende Arbeit geleistet, der es immer wieder geschafft hat, die Spieler und die Mannschaft weiterzuentwickeln und auch die spielerische Note nicht aus den Augen zu verlieren.

Ligaportal.at sprach mit Peter Schönfeldinger, Obmann-Stv. SpG Edelserpentin, wie er mit dem Abschneiden in der Herbstsaison zufrieden war, ob es auf dem Transfermarkt neuen Zugänge oder Abgänge gegeben hat.

Ligaportal: Haben sie damit gerechnet, dass dieser Erfolg eintritt?

Schönfeldinger: Nein, damit konnte man natürlich nicht rechnen, dass wir zu Weihnachten mit 24 Punkten auf dem achten Tabellenplatz dastehen. Wir sind mit dem Abscheiden in der Herbstsaison sehr zufrieden.

Ligaportal: Was waren die Gründe für das Nachlassen ab der 10. Runde

Schönfeldinger: Die Intensität in jedem Spiel in der Burgenlandliga in den 15. Runden ist sehr hoch, im Gegensatz zur II. Liga, wo es Gegner gab, wo man sich ein wenig ausruhen konnte. Außerdem hatten wir einige angeschlagene Spieler, die uns zum Ende der Herbstsaison gefehlt haben.

Ligaportal: Welche Spieler haben mit ihrer Leistung in der Herbstsaison herausgeragt?

Schönfeldinger: Wir haben einen Leitwolf auf dem Spielfeld, das ist Kevin Strohmeyer und die anderen Spieler haben im Kollektiv hervorragend mitgespielt, sodass ich keinen einzelnen Spieler herausheben möchte.

Ligaportal: Wie sieht es mit Transfers im Winter aus, hat man schon Spieler verpflichtet oder abgegeben?

Schönfeldinger: Wir sind in Verhandlung mit einigen Spielern, wir möchten uns mit zwei Verteidigern und auf Wunsch des Trainers mit einem Stürmer verstärken. Vier Abgänge haben wir zu verzeichnen, das sind Daniel Vlasics, Balint Kretz, Viktor Riznicsenko und Artem Atamas. Die zwei erstgenannten hatten wir als Kaderspieler geholt, die beiden anderen haben nicht die Leistung gebracht, die wir von Ihnen erwartet hatten.

Ligaportal: Welcher Platz wird zum Saisonende angestrebt?

Schönfeldinger: Unser oberstes Ziel ist der Klassenerhalt. Außerdem haben wir in der U-23 junge talentierte Spieler, die wir in die Kampfmannschaft einbauen möchten. Wenn wir im Mittelfeld der Liga bleiben würden, wäre es eine perfekte Saison für uns.

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.