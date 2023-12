ASK Klingenbach: Fehlende Konstanz verhinderte bessere Platzierung

Details Samstag, 16. Dezember 2023 10:10

Beim ASK Klingenbach war es in der Herbstsaison ein ewiges Auf und Ab. So sah die Fieberkurve in der Mitte der Saison aus: N U N S U S N S S N. Geschuldet auch dem Neuaufbau des Kaders, denn in der letzten Saison verließen neun Spieler den Verein und zehn kamen hinzu. Da hat es natürlich seine Zeit gebraucht, bis die Mannschaft zu einer Einheit wurde, hinzu kamen noch Verletzungen einiger Leistungsträger. Trainer Wolfgang Hatzl schafft es immer wieder, seine Spieler neu zu motivieren, aufzubauen und ihnen das nötige Selbstvertrauen zurückzugeben.

Ligaportal.at sprach mit Trainer Wolfgang Hatzl, ob er mit dem Abschneiden in der Herbstsaison zufrieden war, wie die Vorbereitungen auf die Frühjahressaison laufen und wie es auf dem Transfermarkt neue Zugänge oder Abgänge aussieht.

Ligaportal: Wie zufrieden sind Sie mit dem Abschneiden in der Herbstsaison?

Hatzl: „Grundsätzlich bin ich mit den 24 Punkten, die wir erreicht haben, zufrieden, das ist unser Soll, welches wir uns gesetzt haben. Fehlende Konstanz hat nicht mehr Punkte zugelassen.“

Ligaportal: Was waren die Gründe für die Inkonstanz?

Hatzl: „Wir waren in einer umstrukturierenden Phase, in der letzten Saison haben wir neun Abgänge gehabt, teilweise waren es Stammspieler, die uns verlassen haben.

Ligaportal: Welche Spieler haben mit ihrer Leistung in der Herbstsaison herausgeragt?

Hatzl: „Wir sind eine Mannschaft, die vom Kollektiv lebt, hervorheben kann man Franz Paul Jagschitz, Jonas Kilian Ivancsits und Lukas Stahleder

Ligaportal: Wie sieht es mit Transfers im Winter aus, hat man schon Spieler verpflichtet oder abgegeben?

Hatzl: „Grundsätzlich ist nichts geplant, wir sind mit dem momentanen Kader zufrieden, es besteht kein Handlungsbedarf. Leider hat sich Filip Chromy schwer verletzt, der wird einige Zeit ausfallen, aber wir haben junge, talentierte Spieler, denen wir nicht die Chance nehmen wollen, sich in der Kampfmannschaft zu etablieren.

Ligaportal: Wie sieht es mit den Vorbereitungen für die Frühjahrssaison aus?

Hatzl: Wir machen zurzeit pro Woche einen Trainingstag in der Halle und zusätzlich gibt es ein Ausdauer-Heimprogramm bis zum Trainingsbeginn am 17. Januar 2024.

Ligaportal: Welcher Platz wird zum Saisonende angestrebt?

Hatzl: „Wir hätten gerne eine Rangverbesserung, einen bestimmten Tabellenplatz streben wir nicht an. Wir wollen die Mannschaft und unsere jungen Spieler weiterentwickeln, welcher Platz es dann im Ranking wird, ist nicht so wichtig."

