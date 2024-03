Parndorf setzt Siegeszug fort: 1:0-Erfolg in Schattendorf

Burgenlandliga

Am gestrigen Freitagabend kam es in der Burgenlandliga zur Begegnung zwischen dem SV Schattendorf und dem SC/ESV Parndorf im Rahmen der 17. Runde der aktuellen Saison. Die Ausgangslage der beiden Mannschaften könnte unterschiedlicher nicht sein, die Hausherren benötigen jeden Punkt, um den Abstand zur gefährlichen Zone in der Tabelle zu vergrößern, die Gäste wollen den Anschluss an Tabellenführer Siegendorf nicht verlieren. Nach einem kampfbetonten Fight gingen schließlich die Gäste als Sieger hervor. Die Fischer-Truppe nimmt verdientermaßen die drei Punkte mit auf die Heimreise, die Heimischen können auf die heute gezeigte Leistung aufbauen und voller Optimismus in das nächste Spiel gehen.

Vorsichtiger Beginn beider Mannschaften

Beide Mannschaften begannen das Match mit einer gehörigen Portion Vorsicht, es wurden zaghafte Angriffe versucht, ohne aber gefährlich vor dem gegnerischen Strafraum aufzutauchen. Die erste wirkliche Torchance hatten die Gäste, aber Lukas Umprecht konnte diese nicht verwerten. In der 19. Minute das 1:0 für die Gäste; ein halbhoher Ball kommt von der Seite in den Strafraum geflogen, ein kurzes Gestocher und Simon Buliga ist zur Stelle und locht ein. Der 0:1-Rückstand zeigte bei den Hausherren keine Wirkung, sie verteidigten weiterhin bravourös, sodass es mit der knappe 1:0-Führung der Gäste in die Pause ging.

Parndorf mit mehr Ballbesitz, aber mit keinem weiteren Treffer

Nach dem Seitenwechsel kamen die Gäste besser ins Spiel und hatten mehr Ballbesitz, aber sie kamen zu keinen gefährlichen Abschlüssen vor dem Tor der Hausherren. Die meisten Zweikämpfe spielten sich im Mittelfeld ab, und zum Ende der Partie kamen die Hausherren zu sogenannten Halbchancen, welche aber zu keinem Treffer führten.

Stimmen zum Spiel

Alexander Bernhardt, Obmann SV Schattendorf:

„Wir haben die Lehre aus dem Leithaprodersdorfer Spiel gezogen und sind mit einem defensiven Block gestartet und haben eine ausgezeichnete Leistung gezeigt. Unser Matchplan ist vollkommen aufgegangen, dem Gegner wenig Torchancen zu ermöglichen und ab der 80. Minute haben wir versucht, einen Treffer zu erzielen, das ist uns aber nicht gelungen.“

Wolfgang Fischer, Trainer SC/ESV Parndorf:

„Es war das erwartet schwere Spiel, nachdem Schattendorf in der letzten Runde vier Tore bekommen hat, waren sie auf Sicherheit bedacht und es entwickelte sich für uns ein Geduldspiel. Zu Beginn der zweiten Halbzeit haben wir den Druck erhöht, aber haben beim letzten Pass immer die falsche Entscheidung getroffen.“

