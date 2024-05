SC Pinkafeld mit neuem Trainer in die kommende Saison

Burgenlandliga

Es war zu erwarten, dass der Vorstand des SC Pinkafeld für die nächste Saison einen Trainerwechsel vollziehen wird. War man in der Saison 22/23 auf einem vierten Platz im Ranking positioniert, so krebste man in dieser Saison ständig um den achten Platz herum, mit kleinen Abweichungen noch oben und unten. Eine kontinuierliche Leistund war nicht zu erkennen, um einen Platz unter den erste vier zu belegen.

Der Vorstand bedankt sich beim scheidenden Trainer Lukas Halwachs

Nun hat sich der Vorstand des SCP dazu entschlossen, mit Ende der Saison 2023/24 die Zusammenarbeit mit Luki Halwachs als Cheftrainer zu beenden. Wir möchten uns bei Luki für seinen unermüdlichen Einsatz recht herzlich bedanken! Luki begleitet den SCP schon sehr viele Jahre als Nachwuchs-, Co-Trainer und zuletzt Cheftrainer der Kampfmannschaft und verkörpert die SC-DNA wie kaum ein anderer.

Trotzdem blieben wir in der laufenden Saison ergebnistechnisch und spielerisch hinter den Erwartungen und somit werden wir mit der Saison 2024/25 die Trainerposition neu besetzen.

Herzlich WILLKOMMEN in Pinkafeld!

Trainer Rainer Pein und Obmann Mario Windhofer

Es freut uns außerordentlich, dass wir mit dem 44-jährigen Rainer Pein einen sehr erfahrenen Trainer und eine charakterlich starke Persönlichkeit nach Pinkafeld holen konnten. Rainer hatte viele Angebote von anderen Vereinen und hat sich für den SCP entschieden, was für unseren Ruf und unsere Vereinsarbeit spricht. Neben seinem Fachwissen und seiner Persönlichkeit haben uns auch seine langjährigen Vereinszugehörigkeiten beeindruckt (Kirchberg/Raab, UFC Fehring). Mit dem UFC Fehring stieg er in die steirische Landesliga auf, belegte sofort den 2. Platz und letzten Winter gewann er mit dem Verein den Herbstmeistertitel! Rainer verfügt über das UEFA-A-Diplom und wohnt in der Nähe von Gleisdorf, ist verheiratet und Vater von drei Kindern.

Das Statement von Rainer Pein:

„Das Team rund um Mario Windhofer hat mich ab dem ersten Gespräch voll überzeugt, sodass es mir nicht schwergefallen ist, mich für den SC HERZ Pinkafeld zu entscheiden. Ich freue mich auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit in einem sehr professionell geführten Verein und bin überzeugt davon, dass wir die burgenländische Landesliga mit attraktivem Fußball in der nächsten Saison bereichern werden.“

Obmann Mario Windhofer:

„Wir sind zuversichtlich, dass Rainer Pein mit seiner langjährigen Erfahrung und seinem Fachwissen das Team des SC HERZ Pinkafeld auf ein neues Level heben wird. Seine charakterliche Stärke und sein Engagement für den Verein spiegeln sich bereits in seinen bisherigen Erfolgen wider. Wir sind stolz darauf, einen Trainer von seinem Kaliber für unseren Verein gewonnen zu haben und freuen uns auf eine erfolgreiche und spannende Zusammenarbeit. Mit seiner Unterstützung und Leidenschaft sind wir sicher, dass wir in der kommenden Saison in der burgenländischen Landesliga glänzen werden. Herzlich willkommen im Team, Rainer! Wir sind bereit für die neuen Herausforderungen und Siege, die vor uns liegen.“

