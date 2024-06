UFC Jennersdorf setzt auf Trainer-Newcomer Patrick Mikovits

Burgenlandliga

Details Donnerstag, 13. Juni 2024 19:25

Der UFC Jennersdorf freut sich, Patrick Mikovits als neuen Cheftrainer willkommen zu heißen. Der 25-jährige Mikovits wird ab sofort die sportlichen Geschicke unseres Vereins leiten und bringt trotz seines jungen Alters bereits eine beindruckende Vita mit. Patrick Mikovits ist ein junges Trainer-Talent, das sich durch eine Vielzahl an Ausbildungen und langjährige Erfahrungen in verschiedensten Funktionen bei Vereinen (u. a. SV Güssing, SV Lafnitz, SC Weiz) einen Namen gemacht hat. Obwohl er bislang noch keine Position als Cheftrainer innehatte, hat er sich in der Vergangenheit durch sein Engagement und seine Leidenschaft für den Fußball ausgezeichnet.

Obmann Stefan Tasch und der sportliche Leiter Martin Sitzwohl bei der Vertragsunterzeichnung

„Wir sind überzeugt, dass Patrick Mikovits mit seiner modernen Herangehensweise und seinem umfassenden Wissen im Fußball einen frischen Wind in unser Team bringen wird. Seine innovativen Ideen und seine Fähigkeit, junge Talente zu fördern sowie den regionalen Nachwuchs zu integrieren, passen perfekt zu unserer Philosophie und unseren Zielen“, so der Obmann des UFC Jennersdorf, Stefan Tasch.

Patrick Mikovits freut sich auf die neue Herausforderung: „Das Team rund um Dr. Stefan Tasch hat mich ab dem ersten Gespräch zu hundert Prozent überzeugt. Ich freue mich sehr auf diese herausfordernde, aber ebenso spannende Tätigkeit beim UFC Jennersdorf.“

Der sportliche Leiter des UFC Jennersdorf, Martin Sitzwohl, ergänzt: „Wir freuen uns sehr, Patrick als unseren neuen Trainer begrüßen zu dürfen. Bei der Suche nach einem neuen Trainer lag unser Hauptaugenmerk darauf, jemanden zu finden, der in der Lage ist, unsere jungen regionalen Spieler optimal ins Team zu integrieren und ihnen den nächsten Entwicklungsschritt zu ermöglichen. Patrick hat uns von Anfang an mit seiner modernen Spielweise und seinem innovativen Ansatz überzeugt. Wir sind überzeugt, dass er unser Team auf das nächste Level bringen wird.“

Oliver Deutsch wird Co-Trainer

Unterstützt wird Patrick Mikovits zukünftig vom neuen Co-Trainer Oliver Deutsch, der zuvor langjähriger Spieler und Vereinsliebling war und mit seiner Hingabe zum Verein tiefe Wurzeln geschlagen hat. Seine umfassende Erfahrung und seine enge Verbundenheit mit dem UFC Jennersdorf werden eine wertvolle Bereicherung für das Trainerteam sein. Das restliche Trainerteam wird gesondert im Rahmen des Trainingsauftakts vorgestellt. Der UFC Jennersdorf ist stolz darauf, mit Patrick Mikovits einen engagierten und talentierten Trainer gewonnen zu haben und blickt voller Zuversicht auf die kommende Saison. Wir sind sicher, dass er die Mannschaft mit seinem Know-how und seiner Begeisterung erfolgreich führen wird.

Gleichzeitig möchten wir uns herzlich bei unserem bisherigen Trainerteam Helmut Puntigam und Manuel Köppel für die erfolgreiche Saison bedanken, die mit dem Meistertitel gekrönt wurde. Ihr unermüdlicher Einsatz und Ihre Hingabe haben maßgeblich zu diesem Erfolg beigetragen. Helmut Puntigam wird zukünftig wieder seine Funktion als Nachwuchsleiter übernehmen, wo er seine Expertise und Leidenschaft weiterhin einbringen wird. Wir sind dankbar für Ihre hervorragende Arbeit und wünschen Ihnen für die Zukunft alles Gute.

Foto: UFC Jennersdorf

