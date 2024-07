ASV Draßburg: Am kommenden Wochenende im BFV-Raiffeisencup gegen Grafenschachen wird die Wundertüte geöffnet

Burgenlandliga

Details Mittwoch, 17. Juli 2024 10:08

Der ASV Draßburg durchlebte einen schwierigen Saisonstart. Nach dem Abstieg aus der RLO verließen 15 Spieler den Klub und damit kam die Mammutaufgabe für den Vereinsvorstand, den Kader wieder aufzustocken und eine neue Mannschaft zusammenzustellen.

Ligaportal sprach mit dem sportlichen Leiter Peter Bauer und Neo-Trainer, Michael Schmidt, ob es dem Verein gelungen ist, eine schlagkräftige Truppe zusammenzustellen und wie beide die Chancen in der kommenden Saison sehen.

Ligaportal: Sie haben für die kommende Saison 20 Neuzugänge gemeldet; wie sind die Verpflichtungen abgelaufen? Das muss doch eine Herkulesarbeit gewesen sein, denn die meisten Spieler kamen nicht aus der Umgebung. Wer vom Verein war in diesen Verpflichtungen involviert und hat neben seinem Beruf viel Freizeit investiert?

Bauer: „Es war definitiv eine Herkulesarbeit, das Trainerteam und der Vorstand mit Präsident Christian Illedits, Sektionsleiter Stv. Olivier Frank, Obmann Stv. Roland Koller und meine Wenigkeit waren stundenlang am Telefon, in weiterer Folge gab es dann die persönlichen Gespräche mit den Spielern. Teilweise traf man sich auf der Mitte der Fahrt-Strecke, manche Spieler sind direkt zu uns gekommen, ich muss sagen, es waren sehr intensive Wochen und die möchte ich nicht mehr so schnell wieder erleben.“

Ligaportal: Wie kam man zu den ganzen Kontakten, besonders zu den ausländischen Spielern? Wie konnte man die Spielstärke der einzelnen Verpflichtungen feststellen, besonders von den ausländischen Spielern?

Bauer: „Wir hatten ausgezeichnete Kontakte zu den verschiedenen Akademien, die Spieler aus der Burgenlandliga kannten wir bereits und dann war es so, der eine Spieler kennt einen anderen Spieler mit Vereinswechsel-Absichten und so sind viele Namen zusammengekommen und dann haben wir angefangen zu telefonieren. Die Spielstärke der einzelnen Verpflichtungen ist für uns die große Unbekannte, denn wir hatten nur fünf Wochen Zeit, den Kader zusammenzustellen. Gestern hatten wir das Testspiel gegen Schützen mit 7:1 gewonnen. Der erste richtige Prüfstein ist das BV-Cupspiel an diesem Samstag.gegen Grafenschachen. In der kommenden Woche wird viermal trainiert, damit sich die Mannschaft zusammenfindet und ein homogenes Team bildet, denn im ÖFB-Cup kommt eine Woche später der WAC auf Besuch.“

Ligaportal: Was sind ihre Erwartungen für das erste Jahr in der Burgenlandliga

Bauer: „Das werden wir nach den ersten vier-fünf Runden in der Burgenlandliga sehen, wie sich die Mannschaft zusammengefunden hat. Im Anschluss daran werden wir bestimmt im gesicherten Mittelfeld der Tabelle mitspielen.“

Wir wechseln den Gesprächspartner und kommen zu Neo-Trainer Michael Schmidt.

Neo-Trainer Michael Schmidt gibt die Richtung vor

Ligaportal: Wussten sie von Beginn an, was auf sie zukommen wird, dass sie eine bunt zusammengewürfelte Truppe übernehmen werden? Hat man es geschafft, einen guten Kader zusammenzustellen? Testspiele gab es ja bislang noch keine, um die Stärke der Mannschaft abschätzen zu können?

Schmidt: „Wir hatten gehofft, dass einige Spieler der Kampfmannschaft bleiben werden, aber das ist nicht geschehen. Dann war mir bewusst, dass wir einen komplett neuen Kader zusammenstellen müssen. Wir haben viel telefoniert und sind stundenlang auf dem Fußballplatz gestanden und haben Gespräche mit den Spielern geführt.“

Ligaportal: Was sind ihre Eindrücke nach den ersten Trainingseinheiten und waren alle Neuzugänge an Bord?

Schmidt: „Die Qualität ist vorhanden, aber es sind zwei Paar Schuhe, wie sich die Spieler im Training geben und dann in einem Pflichtspiel auftreten. Unser Ziel ist, dass sich die Mannschaft so schnell wie möglich zusammenfindet. Leider bekamen wir nur einen Termin für Testspiele, da wir zu spät angefangen haben, die Vereine zu kontaktieren. Beim Training war es so, dass einige Spieler wegen des bereits gebuchten Urlaubes gefehlt hatten, aber in dieser Woche sind alle an Bord.“

Ligaportal: Wird am Samstag im BV-Cup gegen Grafenschachen eine sogenannte Wundertüte geöffnet?

Schmidt: „Gewissermaßen schon, weil keiner genau weiß, wo wir stehen. Aber ich bin guter Dinge, denn wie zuvor erwähnt, haben wir eine hervorragende Qualität in der Mannschaft und die muss nur noch auf das Spielfeld gebracht werden.“

Ligaportal: Welcher Tabellenplatz in der Burgenlandliga wird angestrebt?

Schmidt: „Vorrangiges Ziel ist, dass sich die Mannschaft zusammenfindet und einen gesicherten Mittelfeldplatz in der Tabelle einnimmt.“

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.