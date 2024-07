Die Mannschaften der unteren Tabellenhälfte haben sich verstärkt

Burgenlandliga

Details Freitag, 19. Juli 2024 09:47

Ligaportal durchleuchtet zum Saisonbeginn die Vereine, die in der letzten Saison nahe der gefährlichen Zone verweilten, aber dem Abstieg entronnen sind. Wie haben sie sich verstärkt, sind spielstarke Neuverpflichtungen getätigt worden und welche Schlüsse zieht man aus den Vorbereitungsspielen?

SV Schattendorf:

Ligaportal sprach mit Obmann Alexander Bernhardt, warum ein Trainerwechsel vollzogen wurde, ob es dem Verein gelungen ist, einen guten Kader für die kommende Saison zusammenzustellen (neun Zu und acht Abgänge), welches Fazit er nach den beiden Vorbereitungsspiel zieht und ob er mit 41 Jahren weiterhin im Tor stehen wird.

Bernhardt: „Das Trainerteam war nach dem Abgang von Matthias Dürnbeck nur vorübergehend im Amt, darum haben wir einen neuen Coach benötigt. Nachdem der Klassenerhalt festgestanden hat, haben wir mit Robert Serdar einen Trainer mit einer großen Erfahrung geholt, damit wir einen neuen Input in den Verein bekommen. Er war auch in allen Neuverpflichtungen involviert. Als Co-Trainer haben wir David Reinhart und Patrick Derdak. Mit den neun Zugängen versuchen wir, mehr Dynamik auf den Außenbahnen zu bekommen, haben den Altersdurchschnitt gesenkt und alles in unserem möglichen finanziellen Rahmen abgewickelt. Die beiden Testspiele sind trotz der kurzen Vorbereitungszeit gut verlaufen. Wenn ich körperlich fit bleibe, habe ich geplant, bis 2026 das Tor zu hüten, denn dann hat der Verein seine 100-Jahr-Feier.“

ASK Kohfidisch:

Der ASK Kohfidisch befand sich in den letzten beiden Saisonen immer in der Nähe der gefährlichen Zone der Tabelle. Für die kommende Spielzeit hat der ASK fünf Neuverpflichtungen getätigt. Ligaportal sprach mit dem sportlichen Leiter Paul Toth, welches Fazit er nach den Vorbereitungsspielen zieht und ob die Neuzugänge schon eine adäquate Leistung gezeigt haben.

Toth: Bei den beiden Vorbereitungsspielen waren wir aufgrund der fehlenden Spieler, die im Urlaub waren, nie komplett. Darum geben die Ergebnisse keine Aufschlüsse über unsere wahre Spielstärke. Im heutigen Spiel gegen Kalsdorf sind alle Spieler der Kampfmannschaft an Bord, dann werden wir mehr sehen. Die beiden Neuzugänge aus Greinbach sind eine Verstärkung für die Kampfmannschaft. Wir erwarten uns für die kommende Saison einen einstelligen Tabellenplatz.

USV Halbturn:

Der Liganeuling USV Halbturn hat sich dank einer ausgezeichneten Leistung in der Frühjahrssaison mit 22 Punkten auf dem 11. Platz im Ranking in der Abschlusstabelle positioniert. Ligaportal sprach mit dem Sektionsleiter Werner Hoffmann, wie er die Chancen nach dem Abgang seines Sohnes und Goalgetter Marco sieht, ob man mit den Neuverpflichtungen seinen Abgang kompensieren konnte.

Hoffmann: „Der Kader ist gleich groß geblieben; den Abgang von Marco haben wir mit der Verpflichtung von zwei Stürmern versucht zu kompensieren. Rastislav Kruzliak und Jakub Sulc haben im Testspiel gegen Deutsch Jahrndorf beim 4:0 Sieg alle Treffer erzielt. Bei den ersten beiden Vorbereitungsspielen waren nicht alle Stammspieler urlaubsbedingt einsatzbereit. Wenn wir in der Defensive so wie in der letzten Rückrunde kompakt stehen, sehe ich der kommenden Saison mit Optimismus entgegen.“

SpG Edelserpentin:

In der Hinrunde überraschte Liganeuling SpG Edelserpentin mit einer überzeugenden Leistung, welche für eine Runde den zweiten Tabellenrang einbrachte. Im Frühjahr dann das Böse erwachen, als man in 14 Matches nur noch zehn Punkte realisieren konnte. Auf dem Transfermarkt hat man sich zurückgehalten, vier Neuverpflichtungen stehen sechs Abgänge gegenüber. Ligaportal sprach mit Obmann Stv. Peter Schönfeldinger, mit welchen Gefühlen er der neuen Saison entgegensieht und welches Fazit er nach den Vorbereitungsspielen mit insgesamt zehn Gegentreffern zieht.

Schönfeldinger: Wir haben vier ungarische Spieler verpflichtet, die wir schon vor dem Ende der letzten Saison bei Spielen in ihrer Mannschaft beobachtet haben. Es sind Spieler für die Abwehr und das Mittelfeld. Bei den Vorbereitungsspielen waren wir nie komplett, besonders in der Defensivabteilung haben immer Spieler gefehlt. Heute am Abend spielen wir gegen Ilz erstmals mit der kompletten Mannschaft, da werden wir dann die wahre Stärke der Mannschaft sehen. Unsere Erwartungen für die kommende Saison sind ein einstelliger Tabellenplatz.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.