Fünf Mannschaften, welche mit unterschiedlichen Erwartungen in die neue Saison starten.

Über SC/ESV Parndorf und dem Aufsteiger SV Mattersburg 2020 haben wir bereits gesondert ausführlich berichtet; die folgenden Vereine haben sich gut verstärkt und haben unterschiedliche Erwartungen für die neue Saison.

ASK Horitschon

Der ASK Horitschon machte in der letzten Saison mit Neo-Trainer Edi Stössl einen gewaltigen Sprung vom zehnten (Saison 2022/23) auf den dritten Tabellenrang. Prunkstück ist die Offensive, erzielte man doch hinter Tabellenführer Siegendorf die zweitmeisten Treffer der Liga. Sieben Neuzugängen stehen sieben Abgängen gegenüber, wobei das Trio Trenkmann und die zwei Lehnerbrüder einen herben Verlust für den ASK bedeuten. Ligaportal sprach mit Trainer Edi Stössl, ob die Neuzugänge das abgewanderte Trio kompensieren können, welches Fazit er nach den Vorbereitungsspielen zieht und welche Erwartungen für diese Saison hat.

Edi Stössl:

„Als ich das Team übernommen hatte, waren sie abstiegsgefährdet; die Jungs haben sich ausgezeichnet weiterentwickelt und eine perfekte Leistung gezeigt und hatten den dritten Tabellenplatz verdient. Wir haben neben den aufgeführten drei Abgängen mit Dominik Huber einen weiteren Stammspieler verloren. Mit den Neuzugängen sind wir noch jünger geworden und man soll uns als Ausbildungsverein betrachten, denn es kommen viele junge Spieler zu Horitschon, weil sie die Möglichkeit sehen, Kampfmannschaftsspieler zu werden, deshalb will ich keine Platzierungserwartungen für die kommende Saison geben.“

SV Leithaprodersdorf

Der SV Leithaprodersdorf hat die letzte Saison auf einem guten vierten Rang beendet. Was beachtlich ist, die Santner -Truppe hat die drittbeste Tordifferenz der Liga und mit Noel Kustor den Drittplatzieren der Torschützenliste. Ligaportal sprach mit dem Trainer, ob ein ebenbürtiger Ersatz für den abgewanderten Torjäger verpflichtet wurde, welches Fazit er nach den Vorbereitungsspielen zieht und welche Erwartungen er für die Sommersaison hat.

Trainer Mario Santner:

„Wir haben mit Alex Damasdi einen schussgewaltigen Stürmer aus Draßmarkt geholt, der hat in der letzten Saison 27 Treffer erzielt. Bei den Vorbereitungsspielen hat man gesehen, dass die Mannschaft stärker geworden ist. Wir haben einen kleinen Kader, der eine ausgezeichnete Qualität hat und wir müssen hoffen, dass es nicht viele verletzungsbedingte Ausfälle gibt. Für die kommende Saison erwarte ich wieder eine Platzierung im oberen Drittel der Tabelle.“

SV Sankt Margarethen

Der Tabellenfünfte der letzten Saison, der SV Sankt Margarethen hätte in der Endabrechnung der letzten Meisterschaft besser platziert sein können, wären nicht die Formschwankungen gewesen. Auf dem Transfermarkt hatte man sich zurückgehalten. Ligaportal sprach mit Obmann Günter Welz, welches Fazit er nach den Vorbereitungsspielen zieht und welche Erwartungen er für die kommende Saison hat?

Obmann Günter Welz:

„Nach der adäquaten Leistung in der letzten Saison haben wir uns gesagt, dass wir keine neuen Spieler benötigen außer einem Stürmer, und den haben wir mit Lukas Wenninger verpflichtet. Aufgrund der kurzen Sommerpause haben wir nur zwei Vorbereitungsspiele gegen RLO -Vereine gehabt und das Spiel im Raiffeisencup hätten wir höher gewinnen müssen. Unsere Erwartung für die kommende Saison ist ein Platz unter den ersten sechs Mannschaften in der Tabelle.“

SC Bad Sauerbrunn

Der SC Bad Sauerbrunn schloss die letzte Saison auf dem sechsten Platz im Ranking ab. Dass es keine bessere Platzierung gegeben hat, war dem Formtief im Frühjahr geschuldet. Auf dem Transfermarkt hat man sich zurückgehalten, nur vier Neuzugänge hat man getätigt. Ligaportal sprach mit Trainer Heinz Kremser, welches Fazit er nach den Vorbereitungsspielen zieht und welche Erwartungen er für die kommende Saison hat.

Trainer Heinz Kremser:

„Wir haben akzeptable Vorbereitung gehabt, und wir gehen davon aus, dass wir wieder einen Tabellenplatz im oberen Tabellendrittel erreichen werden. Bei den Neuzugängen haben wir mit Philipp Erhardt einen umsichtigen Spieler geholt, der in der Abwehr für Ordnung sorgen soll, mit Dominik Huber und Sebastian Pojer haben wir zwei dynamische Spieler verpflichtet, welche die Kampfmannschaft verstärken.“

ASK Klingenbach

Eine komplette Mannschaft mit elf Neuzugängen hat der ASK Klingenbach in der Transferzeit an Bord geholt. Ligaportal sprach mit Trainer Wolfgang Hatzl, welchen Eindruck er von den Neuzugängen hat, welches Fazit er nach den Vorbereitungsspielen zieht und welche Erwartungen er für die kommende Saison hat.

Trainer Wolfgang Hatzl:

„Es war bis jetzt schwierig, die Neuzugänge zu integrieren, weil etliche Spieler wegen Urlaub gefehlt haben. Wir haben inklusive gestern beim Testspiel gegen Katzelsdorf schon gute Ansätze gesehen, zum Beispiel Samuel Glöckel hat gezeigt, dass er ein torgefährlicher Stürmer ist oder Ayoub Ammar der gestern im Testspiel positiv in Erscheinung getreten ist. Mit Dejan Nesovic haben wir einen routinierten, erfahrenen Spieler geholt. Aber die kurze Vorbereitungszeit macht es nicht einfacher. Es wird seine Zeit benötigen, bis alles auf der Reihe ist. Wir wissen, dass es schwer werden wird, dass wir Geduld benötigen, bis die Mannschaft zu einem homogenen Team zusammenwachsen ist.“

