Trainerwechsel in Kohfidisch: Ein Wunschtrainer übernimmt

Details Freitag, 13. September 2024 15:22

Die Vereinsführung des ASK Kohfidisch gibt aufgrund der aktuellen sportlichen Lage die Trennung von Trainer Szabolcs Nemeth bekannt. Kohfidisch liegt nach sechs Runden mit nur fünf Punkten auf einem Abstiegsplatz, ausschlaggebend für die sofortige Trennung von Szabolcs Nemeth war aber die 1:7-Heimschlappe gegen Horitschon. Bereits am Montag wurden per Telefon die ersten Kontakte mit dem neuen Trainer Helmut Plank hergestellt, am Dienstag gab es das persönliche Gespräch mit dem Vereinsvorstand. Nachdem alle Formalitäten erledigt waren, bat der Trainer um eine Bedenkzeit bis Donnerstag, um seine privaten Angelegenheiten zu regeln. Am Donnerstagabend erfolgte die Zusage und bereits heute wird er der Mannschaft vorgestellt und falls es die Platzverhältnisse zulassen, auch das erste Training leiten.

Neo-Trainer Helmut Plank

Ligaportal sprach mit dem sportlichen Leiter Paul Toth und Neo-Trainer Helmut Plank, welche Erwartungen und Zielsetzungen sie für die laufende Meisterschaft haben.

Ligaportal: Wie kamen sie auf Helmut Plank?

Toth: „Plank war ein Wunsch-Kandidat, den wir in der Vergangenheit schon des Öfteren kontaktiert hatten, nun hat es endlich mit seiner Verpflichtung geklappt.“

Ligaportal: Kennt der Neo-Tainer die Spieler der Kampfmannschaft?

Toth: „Er kennt einige Spieler der Mannschaft persönlich, außerdem hat er in der Vergangenheit einige Spiele des ASK als Zuschauer verfolgt.“

Ligaportal: Welche Erwartungen hat man mit dem neuen Trainer?

Toth: „In der momentanen Situation kann es nur besser werden, darum haben wir uns jetzt als Verein dazu entschlossen, einen Impuls zu setzen und einen Restart mit einem neuen Trainer zu machen.“

Ligaportal: Helmut Plank, welchen Eindruck haben Sie von der Mannschaft nach den bisherigen gesehenen Matches?

Plank: „Ich muss sagen, keinen schlechten Eindruck, ich habe gesehen, dass individuelle Qualität vorhanden ist und der physische Zustand der Mannschaft in Ordnung ist. Ein neuer Impuls kann tatsächlich oft Wunder wirken, um das Team auf das nächste Level zu bringen.“

Ligaportal: Heute am Abend werden sie der Mannschaft vorgestellt und das erste Training geplant, wenn es die Platzverhältnisse zulassen?

Plank: „Ich bin guter Dinge, dass wir auf dem Trainingsplatz trainieren können, außerdem plane ich ein paar Einzelgespräche mit den Spielern. Es ist wichtig, sich erst einmal ein Bild von der Mannschaft zu machen, bevor man konkrete Ziele setzt.“

Zum Abschluss noch ein kurzes Statement von Obmann-Stv. Thomas Polzer:

„Wir hatten ausgezeichnete und intensive Gespräche mit Heli. Er hat vor 15 Jahren schon für ein paar Saisonen bei uns gespielt und kennt die Gegebenheiten bei uns im Verein sehr gut. Nach der fünfmonatigen Auszeit, in der er auch die A-Lizenz gemacht hat, ist er voller Tatendrang und freut sich auf die neue Aufgabe. Er wird heute bereits das Training leiten und am Sonntag beim Auswärtsspiel beim SK Pama an der Seitenlinie stehen. Das weitere Trainerteam der „Fidischer“ bleibt unverändert. Paul Toth fungiert weiterhin als Co-Trainer, und Csaba Jakab bleibt Tormanntrainer.“

Foto: Helmut Plank

