SC Pinkafeld präsentiert neuen Chef-Coach

Burgenlandliga

Details Dienstag, 01. Oktober 2024 15:03

Der SC Pinkafeld ist mit hohen Erwartungen in die Saison gestartet, zumal das renovierte Stadion ein Zeichen für den Neuanfang setzen sollte. Doch sportlich verlief die Saison bislang alles andere als erhofft. Trainer Rainer Pein gelang es nicht, aus der bunt gemischten Mannschaft, die durch zehn Neuzugänge verstärkt wurde, ein homogenes und konkurrenzfähiges Team zu formen.

Nach dem vielversprechenden ersten Sieg in der dritten Runde gegen den FC Deutschkreutz folgte eine bittere Serie von sechs Niederlagen, die das Team in eine schwierige Situation gebracht hat. Diese Negativserie hat die Mannschaft sichtlich verunsichert, und die fehlende Stabilität auf dem Platz hat sich bemerkbar gemacht. Ein erfahrener Spieler wie Christoph Saurer hätte in dieser Phase sicher gutgetan, um der Mannschaft mehr Sicherheit und Struktur zu verleihen.

Angesichts dieser Entwicklung hat der Vorstand des SC Pinkafeld nun die Reißleine gezogen und sich von Rainer Pein getrennt. Mit Sascha Stocker wurde ein neuer Trainer verpflichtet, der die Aufgabe hat, die Talfahrt zu stoppen und das Team wieder in die Erfolgsspur zu bringen.

Neo-Trainer Sascha Stocker mit Obmann Sport/PR Mario Windhofer

Der Steckbrief des neuen Trainers:

Stocker war als Spieler unter anderem beim SK Fürstenfeld und Umgebung aktiv und wechselte dann 2013 in das Trainergeschäft, wo er zunächst als Co-Trainer und Trainer für den SK Fürstenfeld tätig war.

******

Anfang 2020 wechselte er dann als Co-Trainer und Videoanalyst in das Trainerteam des SV Licht Loidl Lafnitz in die 2. Bundesliga. Nach zwei Jahren im Trainerteam des SV Licht Loidl Lafnitz wechselte er Anfang 2022 als Headcoach und Sportdirektor zurück zu seinem Heimatverein SK Fürstenfeld.

******

Stocker hat sich in der Zeit in Lafnitz und Fürstenfeld einen Namen aufgebaut und so kam es letztlich zur Verpflichtung als Co-Trainer beim 2. Bundesliga-Aufsteiger ASK Voitsberg. Die immer intensiver werdende Aufgabe war jedoch nicht mehr mit seinem Berufs- und Privatleben vereinbar, sodass er vor ca. 4 Wochen seine Tätigkeit niederlegte.

******

Sascha Stocker, neuer Cheftrainer des SC HERZ Pinkafeld:

„Die Gespräche mit der Vereinsführung waren sehr wertschätzend und ich hatte von Anfang an ein gutes Gefühl. Ich sehe sowohl im familiären Umfeld des Vereins als auch in der Mannschaft großes Potenzial und bin überzeugt, dass wir gemeinsam zurück in die Erfolgsspur finden werden.“

Obmann Sport/PR Mario Windhofer:

„Unser Umfeld kennt Stocker sehr gut, genauer gesagt haben einzelne Personen bereits mit ihm erfolgreich zusammengearbeitet. Es ging daher dann alles zügig und wir waren von seiner positiven Einstellung trotz der schwierigen Situation, Motivation sowie der Fachkompetenz sehr begeistert.“

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.