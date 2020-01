Siegendorf mit weiteren Top Verpflichtungen

Details Samstag, 25. Januar 2020 09:28

Es wurde bereits viel über den ASV Siegendorf berichtet, jeder kennt mittlerweile auch die Ambitionen für den Verein aus der Burgenlandliga. Und um diese Ambitionen auch in die Tat umzusetzen, wurde in den letzten 2 Wochen noch einmal an den richtigen Stellschrauben gedreht. Die Nordburgenländer verfolgen eine klare Strategie, mit Hilfe von Präsident Peter Krenmyer und dem sportlichen Know How von Harald Mayer und Trainer Josef Kühbauer soll nun der Aufstieg fixiert werden (Ligaportal.at berichtete bereits). Wir haben uns die Veränderungen der letzten beiden Woche noch einmal genau angesehen.

Die Nachrichten kamen letzte Woche ans Tagelsicht, Siegendorf hatte sich einen ganz dicken Fisch geangelt, Philipp Prosenik wird ab sofort für den ASV auf Torejagd gehen. "Wir waren schon länger an ihm dran, jetzt hat es endlich geklappt", so Siegendorfs Sektionsleiter Harald Mayer. Mit Prosenik bekommt man nun einen Stürmer mit Bundesligaerfahrung, gemeinsam mit Dragan Markic und Simon Buliga stellt man damit wohl den besten Sturm der Liga.

Verlängerungen für die Zukunft

Doch nicht nur auf dem Transfermarkt gibt es positive Nachrichten, die Siegendorfer konnten auch mit vier Listungsträgern aus der Vergangenheit verlängern. Niklas und Bastian Lehner werden noch bis 2022 beim derzeitigen Tabellenführer der Burgenlandliga bleiben. Florian Frithum und Andreas Dober, der aufgrund einer schweren Verletzung noch kein Spiel für die Siegendorfer bestreiten konnten, verlängerten ihre Verträge ebenfalls vorzeitig. Die Nordburgenländer stellen also alle ihre Weichen für die Zukunft, mittlerweile zweifelt wohl niemand mehr daran, dass die Kühbauer Elf auch am Ende der Saison ganz oben stehen wird und damit den lang ersehnten Aufstieg in die Regionalliga Ost perfekt machen wird.

Man darf gespannt sein, wie Trainer Kühbauer es schaffen wird, die vielen Stars alle unter einen Hut zu bringen, denn dies ist garantiert keine leichte Aufgabe für den erfahrenen Coach der Siegendorfer.

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten