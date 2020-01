Oberwart treibt Kaderplanung voran - junger Keeper steht ante portas

Details Dienstag, 28. Januar 2020 16:24

Beim SV Oberwart in der Burgenlandliga geht die Transferzeit munter voran, nachdem man sich bereits mit einigen Akteuren verstärken konnte, fixierte man letzte Woche auch einen neuen Mann für das Tor der Südburgenländer.

Mit Michael Fauland konnte man einen jungen un engagierten Keeper ins Südburgenland lotsen. Der 1,91 m große Torhüter, der erstvor wenigen Tagen 23 Jahre altgeworden ist, zerriss seine ersten Fußballschuhe beim ASK Köflach. Über die AKA Steiermark und die ÖFB Jugendliga ging es für Michael Fauland in die Regionalliga Ost, wo er bei den Austria Wien Amateuren wertvolle Erfahrungen sammelte. Über den SC Wr. Neustadt und ASK Eggendorf ging es zurück in seine weststeirische Heimat, wo er beim ASK Voitsberg anheuerte. Ab Juli 2018 stand er beim GAK im Tor, und wurde mit den Grazern Meister in der Regionalliga Mitte. Im Juli 2019 wechselte er zu Ostbahn XI in der 2. Landesliga Wien, wo er in allen15 Spielenüber die volle Distanz das Tor hüteteund mit seinem Verein auf dem vierten Tabellenplatz abschloss.

Präsident Gerhard Horn zeigte sich über die Neuverpflichtung natürlich sehr erfreut:"

„Ein Mann, der bereits mit 16 Jahren bei den Amateuren von Austria Wienim Tor stand und mit dem GAK Meister in der Regionalliga Mitte wurde, ist 100 %eine wichtige Verstärkung für die SV Klöcher Bau Oberwart.Trotz seiner Jugend hat er bereits 113 Pflichtspiele in Kampfmannschaften absolviert und fällt damit meiner Meinung nach bereitsin die Kategorie 'erprobt und erfahren'.Herzlich Willkommenim Informstadion, Michael Fauland.“

Zudem hat sich in der Funktionärsriege etwas getan, Peter Lehner wird ab sofort für die sportliche Koordination verantwortlich sein und ab sofort im Team mithelfen. Mit dem neuen Trainer Christian Zach scheint man damit sehr gut gerüstet für die Aufgaben, die in der Rücklrunde anstehen.

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten