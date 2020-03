Knapper 1:0 Sieg für Oberwart gegen Kohfidisch

Details Samstag, 07. März 2020 12:13

Für die SpG Oberwart / Rotenturm war das erste Spiel im Frühjahr in der Burgenlandliga gegen den ASKÖ Kohfidisch bereits richtungsweisend, wie hat man den Abgang von 12 Spielern verkraftet, kann der Neo-Trainer Christian Zach die neuformierte Mannschaft motivieren. Das Hinspiel hatten die Fidischer knapp mit 1:0 gewonnen. Im Rückspiel behielten die Hausherren mit 1:0 die Oberhand

Viele Zweikämpfe prägten das Spiel

Beide Mannschaften begannen vor einer guten Zuschauerkulisse abwartend das Spiel, jeder wartete auf einen Fehler des Gegners, es gab kaum Torraumszenen, viel wurde mit hohen Bällen versucht, aber ein zählbarer Erfolg ist ausgeblieben. Die zahlreichen Zweikämpfe endeten meistens an der Strafraumlinie, es war bis dahin ein typisches 0:0 Spiel, das bis zur Pause ohne Höhepunkte dahinplätscherte. Das einzige Highlight war ein Lattenkopfball der Zach-Elf, mit dem torlosen Remis wurden die Seiten gewechselt.

Hausherren gingen in Führung

Die zweite Halbzeit entwickelte sich zu einem interessanten Spiel, es gab mehr Torraumszenen, in der 59. Minute hatten die Gäste eine 100% Torchance, Julian Binder zu Klemens Grabler, der passte weiter zu dem gerade zuvor eingewechselten Dominik Ballwein, der ließ sich zuviel Zeit und als er den Ball ins leere Tor schieben wollte, grätsche ein Verteidiger der Heimischen dazwischen und es gab nur einen Corner. Das 1:0 für die Hausherren entsprang einem Ballverlust der Kohfidischer, ein schnelles Umschaltspiel, der Ball wurde in die Tiefe zu Thomas Herrklotz gespielt und der ließ dem herausstürzenden Torhüter David Kraft keine Chance, indem er den Ball am Goalie vorbei ins Tor schob. Geprägt war das Spiel auch von acht Gelben Karten, die Mehrzahl davon bekamen die heimischen Spieler, die beherzt und resolut in die Zweikämpfe gingen.

Stimmen zum Spiel:

Christian Zach, Trainer SpG Oberwart/Rotenturm

Der Gegner ist genauso aufgetreten, wie wir es erwartet hatten, meine Mannschaft war zu Spielbeginn etwas nervös, hat sich dann aber gefangen. Wir standen in der Abwehr sehr gut, das Spiel nach vorne kann besser werden. In Summe gesehen waren wir die bessere Mannschaft und haben schlussendlich verdient gewonnen. Von den gelben Karten waren einige fraglich, aber das war die Entscheidung vom Schiedsrichter und die ist hinzunehmen. In der Burgenlandliga muss man beherzt und aggressiv in die Zweikämpfe gehen, sonst gewinnt man kein Spiel.

Die Besten:

Christoph Koch (V) Kilian Koch (V) Daniel Seper (V)

Paul Toth, Sportlicher Leiter ASKÖ Kohfidisch

Es war ein taktisch geprägtes Spiel, indem beide gutpositionierten Abwehrreihen wenig zugelassen haben. Wenn man die beiden Spiele vom Herbst und jetzt hernimmt, dann hat Oberwart dieses Mal verdient gewonnen. Ein pauschales Lob gehört meiner Mannschaft für die gezeigte Leistung.

Die Besten:

Balint Nyirö (V) Hannes Polzer (V)

