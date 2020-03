Ein Doppelschlag führt Bad Sauerbrunn zum deutlichen Sieg gegen Parndorf

Details Samstag, 07. März 2020 12:42

Die punktegleichen Mannschaften von SC Bad Sauerbrunn und SC/ESV Parndorf 1919 treffen im ersten Frühjahrspiel in der Burgenlandliga aneinander. Das Hinspiel hatten die Bad Sauerbrunner knapp gewonnen, man durfte gespannt sein, wer besser aus den Löchern kommt. Das ist der Kremser-Elf gut gelungen, sie fertigten die Parndorfer dank eines Doppelschlages in der zweiten Spielhälfte glatt mit 3:0 ab.

Die erste Halbzeit war ausgeglichen

Bei gutem Fußballwetter begannen beide Mannschaften verhalten, so dass es in den ersten 20 Minuten kaum eine herausgespielte Torchance gab. Aber es gab in der 6. Minute einen Elfmeter für die Gäste, den Goalie Markus Böcskör bravourös abwehren konnte. Die erste Torchance hatten die Hausherren in der 30. Minute, Eckball von links, Tobias Petritsch ist mit dem Kopf zur Stelle, aber ein Verteidiger der Auswärtigen klärte auf der Torlinie stehend. Kurz vor dem Pausenpfiff hatte Tomas Kubik eine gute Tormöglichkeit, diese wurde aber vergeben. Mit dem torlosen Remis wurden die Seiten gewechselt.

Die Hausherren wurden nun stärker

Die Hausherren übernahmen nach dem Wiederanpfiff sofort das Kommando auf dem Platz, es dauerte aber bis zur 60. Minute, ehe die Anhänger des SC jubeln konnten. Ein glückliches Händchen bewies Trainer Heinz Kremser, als er Timo Rzucidlo in der 58. Minute einwechselte, der mit dem ersten Ballkontakt auf der linken Außenlinie davon stürmte, ein Stanglpass in die Mitte und Tobias Petritsch erzielte das 1:0. Zwei Minuten später setzte Tomas Kubik einen Ball an die Latte, ehe der eingewechselte Timo Rzucidlo aus ca. 20 Meter einen Kracher unhaltbar für Torhüter Christian Weidinger in die Maschen der Gäste versenkte. Mit dem Vorsprung im Rücken erspielten sich die Hausherren weiter gute Tormöglichkeiten, eine davon hatte der erst 17jährige Lenz Honc, der mit dem ersten Ballkontakt nach seiner Einwechslung den Torhüter überspielte, aber nur die Stange traf. In der 82. Minute machte Tomas Kubik endgültig den Deckel drauf, als er einen abgeprallten Schuss von Stanislav Morhac aus kurzer Distanz zum 3:0 einlochte.Nach diesem klaren Erfolg darf man von den Hausherren im Frühjahr einige erwarten.

Stimmen zum Spiel:

Heinz Kremser, Trainer SC Bad Sauerbrunn

Es war ein ganz toller Sieg meiner Mannschaft, der gehaltene Elfmeter zu Beginn des Spieles hat meiner Mannschaft einen zusätzlichen Auftrieb gegeben. Die Einwechslung von Timo Rzucidlo hat unser Angriffsspiel belebt, wir haben eine kompakte Mannschafsleistung gezeigt und auch in dieser Höhe verdient gewonnen.

Die Besten:

Der gesamten Mannschaft gebührt für diese Leistung ein Pauschallob.

