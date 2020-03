Horitschon erreichte trotz Unterzahl ein 1:1 gegen Pinkafeld [Video]

Details Sonntag, 08. März 2020 11:18

Für den ASK Horitschon kann die Devise im ersten Spiel der Rückrunde in der Burgenlandliga gegen den SC Pinkafeld nur lauten, Punkte müssen her, um die gefährliche Zone zu den Abstiegsplätzen zu verlassen, aber die Gäste sind eine unberechenbare Mannschaft und können jederzeit Auswärts punkten. Mit einem für die Hausherren glücklichen Punktegewinn endete die Partie.

Tor ASK Horitschon 79

Beide Mannschaften spielten einen Offensivfußball

Von Beginn an spielten die beiden Mannschaften einen Offensivfußball, hatten gleich etliche Torraumszenen, wobei die Hausherren mehr am Drücker waren. Das Spiel schwappte hin und her, aber einen zählbaren Erfolg gab es bislang noch nicht, da die Defensivabteilungen beider Mannschaften gut standen. Kurz vor der Halbzeitpause brannte es lichterloh im Strafraum der Auswärtigen: Zuerst landet ein Schuss von Dejan Lukic an der Außenseite der rechten Stange, nachdem die Pinkafelder Defensive den Ball, der schon erobert war, wieder verliert. Gleich danach hat Julian Doppler Glück, als ein Ball unter seinem Körper durchrutscht, Patrick Derdak aber derart ungünstig steht, dass er nicht an den Ball herankommen kann. In den letzten Minuten vor der Pause waren die Heimischen einem Tor näher waren als die Gäste aus Pinkafeld, trotzdem wurden mit einem torlosen Remis die Seiten gewechselt.

Zäher Beginn der zweiten Halbzeit

Das Spiel beider Mannschaften wirkt in den ersten Minuten der zweiten Halbzeit etwas zerfahren, weil es viele Fehlpässe gibt. Man merkt beiden Teams an, dass noch etwas die Spielroutine fehlt. Dinge, die im Herbst eine Selbstverständlichkeit waren, funktionieren momentan noch nicht richtig. In der 61. Minute wurden die Hausherren durch die Gelb/Rote Karte (ASK Horitschon) für Klaus Lehrner geschwächt, trotzdem belagern sie das Tor der Pinkafelder. Julian Doppler kann sich bei einem Kopfball des neuen Kapitäns Manuel Frech auszeichnen. Etwas überraschend fiel das Tor der Auswärtigen, nachdem die Heimischen den Ball nicht wegbringen, landet er schließlich via Querlatte bei Anze Kosnik, der ihn ohne Mühe zur 1:0 Führung über die Linie drücken kann. (78). Wahrscheinlich waren die Gäste noch im Torjubel, als im Gegenzug der Ausgleich für die Marzi-Elf durch Patrick Derdak fiel, der sich dabei kraftvoll gegen die Pinkafelder Defensive durchsetzen kann. (79.) Das Spiel endet mit einem letztendlich verdienten Unentschieden. Die Gäste bestimmten zwar das Spielgeschehen in den letzten 15 Minuten, aber die aufopfernd, in Unterzahl kämpfenden Horitschoner brachten die Partie über die Runde.

Stimmen zum Spiel

Hannes Marzi, Trainer ASK Horitschon

In Summe gesehen war es ein rasantes Auftaktspiel mit Torchancen auf beiden Seiten mit viel Tempo, kampfbetont, alles was halt zu Fußball dazugehört, für die Zuschauer sehr schön anzusehen. Meine Mannschaft hat Moral bewiesen und trotz Unterzahl das Ruder nochmals herumgerissen. Unterm Strich war es ein gerechtes Unentschieden, womit beide Mannschaften gut leben können.

Die Besten

Julian Böhm (T), Patrick Derdak (ST) Dominik Huber (M)

Alexander Diridl, Sportlicher Leiter SC Pinkafeld

Insgesamt war es ein sehr enges und umkämpftes Spiel, aber das Ergebnis ist enttäuschend für uns, wir hatten mehr Torchancen und wenn man in Überzahl 1:0 führt, muss man das Ergebnis über die Runden bringen.

Die Besten:

Julian Doppler (T) Christoph Saurer (M) Nico Michael Halwachs (M)

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten