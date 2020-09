Glückliches Leithaprodersdorf: Siegtreffer in der Nachspielzeit

Details Mittwoch, 02. September 2020 12:30

Mit einem Fehlstart hat der SV Leithaprodersdorf die neue Saison in der Burgenlandliga begonnen. Nun mussten Punkte auf das Konto, um sich nicht im Tabellenkeller festzusetzen. Der ASK Kohfidisch hat coronabedingt noch kein Meisterschaftsspiel absolviert, kommt mit der Empfehlung von zwei Cup-Siegen und möchte sein gewonnenes Selbstvertrauen mit auf den Platz nehmen, um als Sieger vom Spielfeld zu gehen. Mit dem knappen 1:0 Sieg konnten die Hausherren die 0:4 Schlappe in St. Margarethen einigermaßen ausmerzen.

Kampfbetonte erste Halbzeit

Das Spiel war dieses Mal ausnahmsweise nicht Corona infiziert, sondern die Gelbsucht hatte auf dem Spielfeld Platz genommen, sage und schreibe 14 Gelbe Karten incl. Betreuer wurden vom überforderten Schiedsrichter Rene Radl verteilt, wobei die Hausherren mit 9 Karten die Oberhand behielten. In der ersten Halbzeit war die Partie ziemlich ausgeglichen, mit Torchancen für hüben wie drüben, die Hausherren durch Patrick Mozelt mit einem Lattenpendler, den Abpraller köpfte Nicolas Eder an die Stange. Bei den Gästen hatte Julian Binder nach einem Zuspiel von Kevin Hassler eine Torchance, die größte Möglichkeit hatte aber Klemens Grabler, als er vor dem leeren Tor stand und es fertigbrachte, den hereinstürzenden Torwart anzuschießen. Mit dem torlosen Remis wurden die Seiten gewechselt.

Die Hausherren wurden druckvoller

In der zweiten Halbzeit begannen die Hausherren druckvoller und hatten eine dreifach-Torchance, aber David Kraft „die Krake“ im Tor der Kohfidischer machte diese zunichte. Auch die Gäste verzeichneten ein Lattenschuss, der die 1:0 Führung hätte bringen können. Die Entscheidung fiel in der Nachspielzeit, als der knapp zuvor eingewechselte Markus Lehner in Strafraum den Ball bekam und den zielgenau zu Fabian Dinhof weiterspielte und der erzielte mit einem satten Schuss flach ins rechte Eck den 1:0 Sieg.

Stimmen zum Spiel:

Peter Benes, Trainer Leithaprodersdorf

Das Remis war zur Pause gerecht, es war eine ausgeglichene Partie, in der zweiten Halbzeit haben wir mehr vom Spiel gehabt und verdient gewonnen, auch wenn das Tor in der Nachspielzeit gefallen ist. Wir haben das Glück erzwungen und sind ganz anders als in St. Margarethe aufgetreten.

Die Besten: Pauschallob für die gesamte Mannschaft

Paul Toth, Sportlicher Leiter ASK Kohfidisch

In der ersten Halbzeit haben wir etliche hochkarätige Torchancen gehabt, diese leider nicht verwertet. In der zweiten Halbzeit mussten wir Kevin Hasler und Julian Binder auswechseln, die wurden durch junge Spieler ersetzt, da uns drei Stammspieler wegen Verletzungen gefehlt haben. Meiner Meinung nach wäre ein X gerecht gewesen.

Die Besten: Kevin Hassler (M) Hannes Polzer (A) Thomas Polzer (ST)

