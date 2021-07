Parndorf weihte den neuen Rasen mit einem 4:0 Sieg gegen Sankt Margarethen ein

Details Samstag, 31. Juli 2021 06:57

Die Begegnung in der Burgenlandliga begann mit einer 20minütigen Verspätung, da der neue Rasen im Heidebodenstadion mit Reden von Honoratioren wie Parndorfs Bürgermeister Wolfgang Kovacs und dem BSO-Präsidenten Hans Niessl feierlich seiner Bestimmung übergeben wurde. Der neue Rasen hat die Spieler des SC/ESV Parndorf 1919 sprichwörtlich beflügelt und die Gäste aus Sankt Margarethen, welche stark ersatzgeschwächt antraten, wurden mit einer 4:0 Packung nach Hause geschickt.

Hausherren waren von Beginn an überlegen

Parndorf zeigte von Beginn an, wer der Herr im Hause ist und erspielten sich eine leichte Überlegenheit, welche in der 25. Minute nach einer gelungenen Kombination und einem vorausgegangenen Schuss an die Kreuzecklatte mit einem Tor von Lukas Umprecht zur 1:0 Führung bestätigt wurde. Die Hausherren verabsäumten es, in der ersten Halbzeit bereits den Deckel zuzumachen, David Dornhackl und Felix Wendelin vergaben gute Torchancen für eine Resultats Erhöhung. Die Fennes-Elf hatte auch ihre Tormöglichkeiten durch Thorsten Lang, konnten diese aber nicht in Tore ummünzen. In der 36. Minute mussten die Auswärtigen verletzungsbedingt einen Doppel-Wechsel ausführen, beiden Routiniers Thorsten Lang und Martin Hahnekamp verließen den Rasen, was eine weitere Schwächung der Auswärtigen bedeutete. Trotzdem hatte Sebastian Leszkovich kurz vor der Pause eine gute Torchance, für die Gäste den Ausgleich zu erzielen, vergab diese aber. Mit der knappen 1:0 Führung der Einheimischen wurden die Seiten gewechselt.

Parndorf legte einen Zahn zu

In der 49. Minute segelte ein Corner in den Strafraum der Gäste und Felix Wendelin war zur Stelle und köpfte zum 2:0 ein und machte sich ein verfrühtes Hochzeitsgeschenk. Eine schöne Kombination über mehrere Stationen wurde in Minute 74. von Lukas Umprecht mit seinem zweiten Tor zur 3:0 Führung eingenetzt. Nur zwei Minuten später machte die Hafner-Elf den Deckel endgültig zu, als der gerade zuvor eingewechselte Samuel Durek seine Visitenkarte zum 4:0 im Tor der Gäste abgab. Von den Gästen kam in der zweiten Halbzeit nicht mehr viel, es wurde kaum eine Torchance herausgespielt, so dass sie mit einer 0:4 Packung die Heimreise antreten mussten.

Simon Knöbl, Koordinator Sport, SC/ESV Parndorf 1919:

„Wir haben in der ersten Halbzeit zu viele gute Tormöglichkeiten ausgelassen, um mit einer beruhigenden Führung in die Halbzeitpause zu gehen, aber es hat sich nicht gerächt, weil wir in der zweiten Halbzeit die nötigen Tore geschossen haben. Es war für uns ein gelungener Saisonauftakt, so kann es weitergehen.“

Die Besten: Felix Wendelin (V), Lukas Umprecht (M)

Roman Fennes, Trainer SV St. Margarethen:

„Wir haben vor dem Spiel neun Ausfälle gehabt, dazu zwei verletzungsbedingte Wechsel in der ersten Halbzeit, das verkraftet niemand. In der zweiten Halbzeit sind wir gegen einen starken Gegner nicht mehr ins Spiel gekommen.“