Nicht kleckern, sondern (Herr)klotzen: Vier Tore des Vollblutstürmers für Oberwart

Zum Saisonauftakt der Burgenlandliga duellierten sich im Informstadion Oberwart die SpG Oberwart / Rotenturm mit dem ASK Klingenbach. Nach etwas zögerlichem Beginn übernahmen die Gastgeber nach 25 Minuten das Ruder und setzten sich am Ende verdient mit 5:0 durch dank dem Goalgetter Thomas Herrklotz, der vier Tore zum Sieg beisteuerte. Klingenbach brachte sich durch eigene Fehler in der Abwehr um die Möglichkeit, wenigstens einen Punkt auf die Heimreise mitzunehmen.

Die Hausherren begannen stark

Die SpG gab vom Anstoß weg - wie erwartet - den Ton an und schnürte den Gegner in dessen eigener Spielhälfte ein. Nach fünf Minuten hatte Thomas Herrklotz die frühe Führung auf dem Fuß, als er allein Richtung Gästetor marschierte, aber das Leder nicht unterbringen konnte. Es dauerte bis zur 22. Minute, ein Vorstoß auf der linken Seite durch Elias Jandrisevits dessen Flanke nahm Thomas Herrklotz gekonnt an, mit einer Drehung lässt er einen Gegenspieler aussteigen und es hieß 1:0 für die Hausherren. Kurz vor dem Pausenpfiff ein Pass über 40 Meter von Laszlo Sütö zu Thomas Herrklotz, der mit seinem zweiten Tor für die 2:0 Pausenführung sorgte. Die Gäste haben sich in der ersten Halbzeit nicht versteckt und hatten auch einige Tormöglichkeiten, besonders vor dem 1:0 musste Tobias Bencsics bravourös eingreifen, um die Führung der Gäste zu verhindern. Mit der 2:0 Pausenführung wurden die Seiten gewechselt.

Die Gäste wurden stärker

In der zweiten Halbzeit wurden die Gäste stärker, hatten mehr Spielanteile und fanden auch einige Torchancen vor, die aber dank Goalie Bencsics nicht genutzt wurden. Die Hausherren hatten etwas den Faden verloren kamen aber durch einen schweren Abspielfehler der Auswärtigen zur 3:0 Führung durch Lukas Kantauer (59.). Nun war die Begegnung entschieden, ein weiterer Abwehrfehler der Hatzl-Elf, ein Verteidiger rasierte über den Ball und wieder stand Goalgetter Herrklotz richtig und besorgte das 4:0 in der 76. Minute. Den Abschluss seines Torreigens machte Herrklotz per Elfmeter in Minute 86. den er sicher und souverän verwandelte. Mit diesem Ergebnis kann die Hotwagner-Elf am kommenden Wochenende in Güssing mit einer stolz geschwellten Brust antreten.

Michael Benedek, Sektionsleiter SpG Oberwart / Rotenturm:

„Der Sieg war für uns generell sehr wichtig, keine wusste, wo er steht, jeder war angespannt und nervös und der Sieg hat das Selbstvertrauen gestärkt. Spielerisch war es noch nicht das Optimale, es gibt noch Luft nach oben.“

Die Besten: Tobias Bencsics (T). Thomas Herrklotz (ST)

Wolfgang Hatzl, Trainer ASK Klingenbach:

Mit drei eklatanten Abwehrfehler haben wir uns um einem möglichen Punktegewinn gebracht, wir sind zu brav und verhalten aufgetreten, das erste nennenswerte Foul haben wir in der Nachspielzeit gemacht, aber mir ist lieber, einmal 5:0 zu verlieren als fünfmal 1:0. Gegen Horitschon am kommenden Wochenende müssen wir uns richtig reinbeißen und stärker auftreten