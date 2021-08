Siegendorf setzt Markt Allhau in der Schlussphase schachmatt

Details Sonntag, 01. August 2021 08:10

Für den ASV Siegendorf ist es in dieser Meisterschaft der dritte Anlauf nach zwei Abbruchsaisonen, um in die Regionalliga Ost aufzusteigen, dafür schienen die Gäste aus Markt Allhau der richtige Aufbaugegner im ersten Spiel der neuen Saison in der Burgenlandliga zu sein. Aber die Auswärtigen präsentierten sich als eine kampfstarke Mannschaft, die es den Heimischen nicht leicht machte, einen 3:1 Erfolg zu verbuchen.

Die Gäste begannen stark

Vor etwas über 180 Zuschauern schenkten sich beide Teams vor allem im Zentrum keinen Zentimeter. Die Auswärtigen hatten den besseren Start und spielten einen gefälligen Fußball, durch die vielen Ballbesitzwechsel ging es häufig hin und her, da beide Mannschaften dennoch ihr Glück in der Offensive suchten. In der 33. Minute die wohl spielentscheidende Situation, Trainer Bruno Friesenbichler muss den verletzten Kapitän und Turm in der Abwehr, Christian Teller auswechseln und ein paar Minuten später erzielte Neuzugang Christian Stanic mit einem trockenen Schuss von der Strafraumgrenze ins lange Eck die 1:0 Führung für die Hausherren. (36.) Bis zur Pause gab es keine weiteren nennenswerte Aktionen, so dass mit der knappen 1:0 Führung der Hausherren die Seiten gewechselt wurden.

Siegendorf behielt die Oberhand

In der Halbzeitpause machte Trainer Didi Kühbauer einen Doppelwechsel, er nahm den Rotgefährdeten Tin Zeco aus dem Spiel dafür kam Ivan Kovacec, für Sebastian Drga kam Marcel Wölfer ins Spiel. Nach dem Wiederbeginn kamen die Hausherren besser ins Spiel und diktierten das Geschehen auf dem Platz und erzielten per Penalty von Tomislav Ivanovic die 2:0 Führung, nachdem Ervin Bevab im Stil eines Torhüters den Ball mit der Hand von der Torlinie wegschlug. Dafür bekam er vom Schiedsrichter Roland Braunschmied die Rote Karte wegen Torchancenverhinderung und durfte vorzeitig zum Duschen. Wer nun gedacht hat, die Marktallhauer gehen mit fliegenden Fahnen unter, das sah sich getäuscht, den das Spiel ging hin und her und völlig überraschend kam der Anschlusstreffer zum 1:2 für die Auswärtigen, den Michal Kozak für die Gäste erzielte. (77.) Aber die Hausherren ließen sich nicht beirren und machten mit dem 3:1 wiederum durch Christian Stanic in der 86. Minute den Deckel drauf.

Josef Kühbauer, Trainer ASV Siegendorf:

„Die Gäste haben sich als starker Gegner präsentiert und haben es uns nicht leicht gemacht, die Oberhand zu behalten. Wir sind mit den drei Punkten zufrieden und richten unser Augenmerk auf das nächste Spiel in Leithaprodersdorf.“

Die Besten: Christian Stanic (ST), Deni Stoilov (V)

Bruno Friesenbichler, Trainer UFC Markt Allhau:

„Wir sind als krasser Außenseiter in das Spiel gegangen, haben uns aber gut verkauft und haben teilweise das Spiel diktiert. Der Knackpunkt in der Begegnung war die Verletzung unseres Abwehrchefs Christian Teller, dazu kommt noch der Platzverweis von Ervin Bevab, der unseren kleinen Kader weiter belastet. Meine Mannschaft hat eine brave, kämpferische Leistung gezeigt, aber 20% haben zu einem Punktegewinn gefehlt.“

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!