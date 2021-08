Parndorf zeigt dem UFC Markt Allhau seine Grenzen auf

Details Samstag, 07. August 2021 08:16

Das neu zusammen gestellte Team von Neo-Trainer Bruno Friesenbichler zeigte in Siegendorf eine ansprechende Leistung und verlor in der ersten Runde der Burgenlandliga nur knapp mit 1:2. Jetzt gilt es für die Markt Allhauer, diese gezeigte Leistung zu bestätigen und im Spiel gegen den SC/ESV Parndorf 1919 wenigstens einen Punkt zu ergattern. Das haben aber die Gäste nicht zugelassen und verabreichten den Hausherren eine deftige 1:4 Heimniederlage.

Die Hausherren wehrten sich tapfer

Die Gäste waren von Beginn an die dominierende Mannschaft und nahmen sofort das Heft in die Hand. Die Folge waren einige gute Torchancen für die Hafner-Elf, Marion Wendelin brachte es Zustande, den Ball aus kurzer Entfernung am leeren Tor vorbeizuschieben und Daniel Gruber scheiterte mit einem Lattenschuss. Die Hausherren hatten auch eine Torchance, die von Marin Glavas nach einem Corner eiskalt zur 1:0 Führung in der 40. Minute genutzt wurde. Danach wurden die Heimischen stärker und drängten auf den 2. Treffer, der ihnen aber nicht gelang. Als alle schon mit der knappen Pausenführung der Hausherren gerechnet hatten, gab es in der Nachspielzeit einen Penalty für die Gäste, der von Marius Charizopulos souverän verwandelt wurde. Mit dem Unentschieden wurden die Seiten gewechselt.

Parndorf wurde stärker

In der zweiten Halbzeit waren die Gäste präsenter und spielbestimmender, verloren fast keine Zweikämpfe mehr und diktierten das Spielgeschehen auf dem Platz. So war es dann auch nicht verwunderlich, als Oliver Augustini in der 56. Minute nach einer schönen Einzelleistung die 2:1 Führung erzielte. Zwölf Minuten später, ein Corner für die Gäste, Felix Wendelin war zur Stelle und es hieß 3:1 für Parndorf. Die Auswärtigen ließen nichts mehr anbrennen und als Peter Trimmel in der 84. Minute im Strafraum freigespielt wurde und zum 4:1 einnetzte, war das Spiel gelaufen. Die Hausherren hatten den Sturmlauf der Gäste in der zweiten Halbzeit nicht mehr viel entgegenzusetzen, so dass der Sieg für Parndorf im Endeffekt verdient war.

Simon Knöbl, Koordinator Sport SC/ESV Parndorf 1919:

„Meine Mannschaft hat mental eine starke Leistung gezeigt, als wir 0:1 im Rückstand lagen und das Spiel trotzdem mit 4:1 gewonnen haben. Was mir gefallen hat, dass die Mannschaft läuferisch und körperlich voll auf der Höhe ist und keinen Gegner zu fürchten hat.“

Die Besten: Felix Wendelin (V), Marius Charizopulos (M).

rup

