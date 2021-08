Oberwart bleibt mit dem 4:0 in Güssing weiter an der Tabellenspitze

Details Samstag, 07. August 2021 12:53

Der SV Güssing überraschte mit einem Sieg in der ersten Runde der neuen Meisterschaftssaison der Burgenlandliga mit einem Sieg in Oberpetersdorf. Nun kommt der Tabellenführer aus Oberwart in das VULCOLOR-Stadion Güssing und zeigte mit dem 4:0 Auswärtssieg auf, dass er zu recht an der Tabellenspitze der Burgenlandliga steht, die Hausherren hatten dem Sturmlauf der Gäste in der zweiten Halbzeit nichts entgegenzusetzen.

Ein verhaltener Beginn beider Mannschaften

Die erste Halbzeit in diesem Bezirkshauptstadt-Duell kann man getrost in zwei Sätzen abhandeln. Vor gut 700 Zuschauern tut sich nämlich nicht viel, die taktischen Marschrouten, die die beiden Trainer Lukacs Tihamer und Florian Hotwagner ihren Schützlingen mitgegeben haben, werden perfekt umgesetzt, wobei es für die Gäste eine Flut an Gelben Karten gab, ohne dass das Spiel besonders hart war. Es gab hüben wie drüben Torannäherungsversuche, welche aber keinen zählbaren Erfolg brachten, so wurden mit dem torlosen Remis die Seiten gewechselt.

Oberwart wird stärker

In der zweiten Halbzeit bewies Trainer Florian Hotwagner ein glückliches Händchen, als er in der 62. Minute Paulo Heimo Jani einwechselte und dieser bedankte sich nach einem Abpraller im Strafraum der Hausherren mit einem Kopfballtor ins Kreuzeck zur 1:0 Führung (68.) Nach 77 Minuten sieht Elias Jandrisevits wegen eines Handspiels knapp außerhalb der Box gelb, den darauffolgenden Freistoß kann Tobias Bencsics abwehren, auch beim Nachschuss ist der junge SVO-Goalie auf dem Posten. Der 2:0 Führung ging ein gekonnter Lochpass von Stefan Wessely zu Thomas Herrklotz voraus und der Goalgetter der Gäste ließ sich diese Chance nicht entgehen und schob den Ball am Torhüter vorbei zum 2:0. (80.) In der Schlussphase dieser Begegnung erzwangen die Gäste einen Abspielfehler der Güssinger, und der verunglückte Rückpass verhalf Thomas Herrklotz zu seinem zweiten Tor in diesem Match. In der dritten Minute der Nachspielzeit marschiert Christoph Schaffer in den Strafraum und wird von Mark Horvath mit einem groben Foul an seinem ersten Tor für Oberwart gehindert. Thomas Herrklotz überlässt diesmal aber Bernd Kager die Ausführung des diktierten Elfmeters, der SVO-Routinier verwertet sicher und krönt seine starke Leistung mit dem Tor zum 0:4.

Peter Lehner, Koordinator Sport SV Oberwart

Es war heute eine sehr kompakte und konstante Truppe auf dem Spielfeld, bis zur 60. Minute haben wir das Geduldsspiel im Griff gehabt, alle unsere Einwechselungen haben gewirkt, wir konnten noch eine Schippe drauflegen und sind wir stärker geworden und haben verdient gewonnen. Der Mannschaft gebührt für diese souveräne Leistung ein Pauschallob

Die Besten: Bernd Kager (M), Thomas Herrklotz (ST)

