Große Enttäuschung für die Fans über das Spiel Klingenbach: Horitschon

Verlieren verboten heißt es in diesem Spiel für den ASK Klingenbach, will man sich nicht gleich zu Beginn der Saison im Tabellenkeller der Burgenlandliga festsetzten. Bei der 5:0 Niederlage in Oberwart hat man fleißig mitgeholfen, drei individuelle Fehler führten zu drei Gegentore. Trainer Wolfgang Hatzl hatte in dieser Woche bestimmt alle Hände voll damit zu tun, seinen Spieler das nötige Selbstvertrauen einzuflößen, damit sie gegen Horitschon besser spielen, das hat aber scheinbar nicht ganz funktioniert.

Eine ganz schwache erste Halbzeit

Eine ganz schwache Partie boten der ASK Klingenbach und der ASK Horitschon den Fans im Grenzstadion Klingenbach. Stefan Reinhalter hatte zwar für den 1:0-Sieg der Heimischen gesorgt, obwohl es lange nach einer Nullnummer aussah, die den Namen auch verdient. Denn vom Hocker riss das Spiel keinen – auch nicht die Trainer. Es war langweilig und schlimm anzuschauen. Normalerweise hätte hier keine Mannschaft einen Punkt verdient, darum gibt es auch von der ersten Halbzeit über keine spielerischen Höhepunkte zu berichten.

Es spielte Not gegen Elend

Das war auch in der zweiten Halbzeit kein besonders schön anzuschauendes Fußballspiel. Es war geprägt von langen Bällen und vielen Zweikämpfen und Gelben Karten. Es gab eine Vielzahl von Kopfbällen und lang nach vorn geschlagenen Bällen, ohne aber den nötigen Vorteil und Gefahr vor dem Tor erarbeiten zu können. In der 75.Minute und in der 76. Minute die beiden einzige Höhepunkte dieser Begegnung, ein Pass von Mario Toth in die Tiefe, Frantisek Lady macht einen Stanglpass in die Mitte und Stefan Reinhalter steht richtig und schießt zum 1:0 für die Hausherren ein. Fast im Gegenzug der Ausgleich, Martin Haller schickt einen Kracher Richtung Klingenbacher Tor, aber der Goalie der Hausherren, Stefan Schuller meisterte diesen Schuss bravourös. Das war alles an Highligts, was es über dieses Spiel zu berichten gibt.

Wolfgang Hatzl, Trainer ASK Klingenbach:

Wir haben eigentlich etwas anderes vorgehabt, aber wir sind nicht in das Spiel gekommen, es war ein katastrophales Fußballspiel. Es war eines Burgenlandligaspiel nicht würdig, aber wir sind heute froh, dass wir drei Punkte bekommen haben und das ist das Einzige, was zählt.“

Der Beste: Stefan Schuller (T)

Hannes Marzi, Trainer ASK Horitschon

„Klingenbach hat 1:0 gewonnen, das ist das Einzige, was ich über das Spiel sagen möchte, jedes weitere Wort erübrigt sich.“

