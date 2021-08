2:1 Arbeitssieg für den SC Ritzing gegen Pinkafeld

Details Sonntag, 08. August 2021 11:25

Der SC Ritzing brachte in der ersten Runde der Burgenlandliga das Kunststück zustande, einen 2:0 Vorsprung in der Nachspielzeit zu vergeigen und man musste sich mit einem Punkt zufriedengeben. Nun kommt der SC Pinkafeld in das Sonnenseestadion, zwei Teams, auf Augenhöhe, in dieser Begegnung wird die Tagesform entscheiden und die Hausherren hatten die bessere Tagesform erwischt und einen 2:1 Sieg eingefahren.

Begegnung zweier Mannschaften auf Augenhöhe

Nach 15 Minuten war auf dem Spielfeld noch nicht viel passiert, die Gäste aus Pinkafeld versuchen aus einer gesicherten Abwehr heraus, das Spiel aufzubauen. Da die Hausherren noch keinen richtigen Zugriff haben, führt das zu gefühlten 65% Ballbesitz für Pinkafeld. Die Folge ist aber auch, dass die Partie einem Geduldspiel gleicht, wo Torchancen Mangelware sind. Aber langsam kommt das Spiel auf Touren und es gab Torchancen für hüben wie drüben, Pech hatten die Hausherren nach einer Abwehr vom Pinkafelder Goalie Andi Diridl kommt der Ball zu Mohamed Khalil, der aus gut zehn Meter draufhält. Der Ball geht von der Innenseite der linken Torstange wieder zurück ins Feld. Mit dem torlosen Remis wurden die Seiten gewechselt.

Hausherren wurden dominanter

Trainer Maximilian Senft führte in der Halbzeitpause einen Wechsel durch, Luca Wohlmuth kommt in der 46. Minute für Martin Aus Der Schmitten. In der 59. Minute eine Heldentat von Goalie Andi Diridl, der heraussprintet und ca. 30 Meter vor dem Tor Richard Johnson so stört, dass er nicht allein auf das Gäste-Tor laufen kann. Ein Ritzinger Spieler erhält den Ball und versucht aus großer Entfernung auf das Gästetor zu schießen, was ihm aber nicht gut gelingt, so blieb es beim 0:0. In der 69. Minute war es dann so weit, Armin Pester springt bei einem Eckball am höchsten und drückt den Ball per Kopf zur 1:0 Führung über die Linie. Trainer Senft beordert Niko Nagy nach vor, um vielleicht doch noch hier den Ausgleich zu erzielen In Minute 76 Riesengelegenheit für Peter Schützenhöfer zum Ausgleich, nachdem Anze Kosnik eine Flanke auf ihn ablegte, der Ball geht aber an der linken Torstange des Ritzinger Tores vorbei. In der 90. Minute macht David Witteveen, so denkt man, alles klar, er verwandelte einen Abpraller zur 2:0 Führung der Hausherren. Aber als in der 92. Minute Christoph Saurer auf 1:2 verkürzt, werden bei Trainer Furtner Erinnerungen an das Spiel gegen Horitschon wach, aber dieses Mal konnten sie den Sieg über die Runden bringen.

Josef Furtner, Trainer SC Ritzing:

„Im Großen und Ganzen war es ein verdienter Sieg meiner Mannschaft, wir haben in der zweiten Halbzeit das Spiel diktiert und die nötigen Tore erzielt.“

Die Besten: Martin Steiner (V) Mohamed Khalil (M)

Maximilian Senft, Trainer SC Pinkafeld:

„Es war insgesamt ein Spiel zweier Mannschaften auf Augenhöhe, in der zweiten Halbzeit war Ritzing stärker, leider hat der Schiedsrichter in der 70. Minute keine berechtigte Rote Karte gezückt und 20 Minuten mit einem Mann mehr auf dem Platz wäre es ein anderes Spiel geworden.“

