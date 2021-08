Nichts zu holen in Bad Sauerbrunn – Deutschkreutz fährt ohne Punkte nachhause

Details Sonntag, 08. August 2021 12:07

Der SC Bad Sauerbrunn nutze das spielfreie Wochenende für ein weiteres Testspiel und der UFC Pamhagen wurde mit einer 7:0 Packung Nachhause geschickt. Nun warten aber größere Kaliber in der Burgenlandliga auf die Kremser- Elf, der Tabellenführer der letzten Abbruch-Saison, der FC Deutschkreutz steht vor dem Eingang des Wetterkreuzstadions und ist nicht gewillt, die Punkte kampflos abzugeben, schlussendlich aber behielten die Hausherren aber die Punkte.

Beide Mannschaften hatte Torchancen zur Pausenführung

Vor über 350 Zuschauer begannen beide Mannschaften mit einem erquickendem Offensivfußball, es gab etliche Torchancen hüben wie drüben, zum Beispiel die Heimischen Freistoßflanke und Kopfballchance durch Sebastian Tisch knapp über das Tor oder Eckball und Kopfballchance durch Thomas Ofner knapp daneben, für die Gäste Christopher Lipowski mit der Riesenchance und einer Glanzparade von Markus Böcskör und folgender Eckball kommt gefährlich zu Tobias Szaffich der ebenfalls am glänzend reagierenden Markus Böcskör scheitert, daher kamen beide Mannschaften zu keinem zählbaren Torerfolg.

Die Gäste wurden dominanter

In der 56. Minute verletzte sich Lukas Kornholz und wurde zur Diagnose ins Krankenhaus gefahren, für ich kam sein Bruder Fabian Kornholz. In der 58. Minute kam Marco Vargek nach einem schönen Pass in die Tiefe an das Leder, überspielte Mathias Hänsler und schob das Leder gekonnt an Goalie Julian Rosenstingl vorbei ins Tor zur 1:0 Führung für die Hausherren. In dieser Spielphase bewahrte der glänzend disponierte Torhüter der Heimischen, Markus Böcskör seine Mannschaft vor einem Gegentor und als Holger Knartz nach einem Konter und einem perfekten Zuspiel von Maximilian Estl in der 82. Minute das 2:0 erzielte, war der erste Sieg der Saison in greifbarer Nähe gerückt und wurde bis zum Spielende festgehalten.

Heinz Kremser, Trainer SC Bad Sauerbrunn:

„Deutschkreutz war der erwartet starke Gegner, wir haben uns mit Disziplin, Laufbereitschaft und Kampfgeist in der ersten Halbzeit durchgesetzt, in der zweiten Halbzeit sind dann die Gäste besser ins Spiel gekommen und dank unseres Torhüters Markus Böcskör haben wir die drei Punkte im heimischen Stadion behalten. Der gesamten Mannschaft gebührt für die gezeigten Leistung ein Pauschallob.“

Die Besten: Markus Böcskör (T)

Dietmar Heger, Trainer FC Deutschkreutz:

„Wir haben in der ersten Halbzeit zu viele Ballfehler gemacht, und Sauerbrunn hat gespielt wie immer, lange Bälle nach vorne. Nach dem 0:1 sind wir dann in die Gänge gekommen, wie es sein sollte, habe sie eingeschnürt, an die zehn Corner erzielt, und am Ende des Tages sind wir volles Risiko gegangen und haben durch einen Konter das 0:2 kassiert.“

Die Besten: Florian Szaffich (V), Christopher Lipowsky (V)

