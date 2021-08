Überraschung: Die FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach entführt drei Punkte aus Kohfidisch

Details Sonntag, 08. August 2021 13:04

Im Duell zwischen Kohfidisch und der FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach kämpfen beide Teams in der Burgenlandliga um den ersten Saisonsieg. Für beide Mannschaft ist es wichtig, dass sie zumindest einen Punkt auf ihr Habenkonto verbuchen können um nicht gleich vom Beginn der Meisterschaft im Tabellenkeller festsitzen. Die Gäste hatten das bessere Ende für sich und entführten die Punkte aus Kohfidisch.

Niedriges Niveau - Torchancen Mangelware

Man merkte von Beginn an, dass für beide Mannschaften viel auf dem Spiel stand, es gab haufenweise Abspielfehler und es kam kein richtiger Spielfluss zu Stande, weil sich Ideenlosigkeit breit machte. Das Spiel war im ersten Durchgang sehr zerfahren, keine der beiden Mannschaften konnte wirkliche Akzente setzen, die meisten Duelle spielte sich im Mittelfeld ab. Der logische Pausenstand war daher 0:0.

Das Spiel wurde nicht besser

Nach dem Seitenwechsel glich das Spiel mehr einem gemütlichen Sommerkick in der Freizeitliga als einer Partie zweier Mannschaften, die gegen den Abstieg spielen. Nach 50 Minuten dann der erste und einzige Treffer der Begegnung, ein weiter Befreiungsschlagschlag in den Strafraum der Hausherren, deren Goalie David Kraft einen Fehler fabrizierte und Matej Brocic brauchte nur noch das Leder über die Torlinie schieben. Nun versuchten die Kohfidischer Druck zu erzeugen, was ihnen aber nur teilweise gelang und die Gäste hatten durch ihren Konterfußball die Möglichkeit, das Ergebnis zu erhöhen, das aber wegen dem fehlenden letzten Pass nicht gelungen ist. So endete der Rumpelfußball vor 150 Zuschauern mit einem glücklichen Sieg der Gäste. Beide Mannschaften müssen sich aber erheblich steigern, wollen sie sich nicht gleich im Tabellenkeller festsetzen. Die Hausherren müssen im nächsten Spiel in Oberwart antreten, was auch nicht einen Punktegewinn versprich, die Gäste empfangen Bad Sauerbrunn, auch da muss sich die Mannschaft erheblich steigern, will man gegen die Badstädter wenigstens einen Punkt ergattern.

Markus Schmidt, Trainer FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach:

„Wir sind heute ersatzgeschwächt angetreten, vier Spieler sind ausgefallen. Eine geschlossene Mannschaftsleistung war der Schlüssel zum heutigen Erfolg und im Endeffekt haben wir verdient gewonnen und um über das wie der Sieg zustande gekommen ist, wird in einer Woche keiner reden.“

Die Besten: Timo Kratky (V), Rastko Rastoka (M)

