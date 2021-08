SV Oberwart bleibt Tabellenführer: 3:1 Sieg gegen Kohfidisch

Details Samstag, 14. August 2021 09:54

Der Tabellenführer der Burgenlandliga, die SpG Oberwart / Rotenturm erwartet den Tabellenletzten Askö Kohfidisch zum Auftakt der dritten Meisterschaftsrunde. Die Vorzeichen waren eindeutig, die Ziele klar definiert, alles andere als ein klarer Sieg der Hausherren wäre eine Überraschung, obwohl im Fußball alles möglich ist. Die Hausherren taten sich schwerer als erwartet, aber schlussendlich blieben die drei Punkte in Oberwart und somit auch die Tabellenführung.

Zäher Beginn für den Tabellenführer

An die 650 Zuschauer sind in das Informstadion Oberwart gekommen, um einen weiteren Sieg ihrer Mannschaft zu bejubeln. In den ersten 15 Minuten wollte die Maschinerie der Hausherren nicht so richtig in die Gänge kommen, aber im Laufe der Zeit wurde es besser und in der 39. Minute ein schöner Angriff über Paulo Heimo Jani, der sich den Ball im Mittelfeld sensationell erkämpfte, sein mustergültiger Pass schickt Lukas Kantauer auf die Reise und seine Hereingabe verwertete Thomas Herrklotz zur 1:0 Führung für die Hausherren. In dieser Halbzeit hatten noch Lukas Kantauer und Thomas Herrklotz die Möglichkeiten, die Führung weiter auszubauen, aber sie konnten ihre Torchancen nicht nutzen. So ging es mit der knappen 1:0 Führung der Hotwagner-Elf in die Pause.

Hausherren verloren vorübergehend den Faden

Nach dem Seitenwechsel kamen die Gäste aus Kohfidisch besser aus den Startlöchern und hatte ein paar Torchancen, die aber keinen zählbaren Erfolg brachten. Dann die Erlösung für den Oberwarter Anhang: Andreas Radics, zehn Minuten zuvor eingewechselt, zieht in den Strafraum und schießt sehr platziert ins kurze Eck zum 2:0. (77.) Wer nun gedacht hatte, die Hausherren haben die drei Punkte schon in trockenen Tüchern, der sah sich getäuscht, denn in der Nachspielzeit erzielten die aufopfernd kämpfenden Gäste den 1:2 Anschlusstreffer durch Mark Horvath, aber nur eine Minute später stellte Christoph Schaffer nach einem Konter mit seinem Tor den 3:1 Sieg sicher. Auf Oberwart wartet am 4. Spieltag das Gastspiel in Bad Sauerbrunn, das wir keine leichte Aufgabe für die Hausherren werden.

Michael Benedek, Co-Trainer SV Oberwart:

„Die ersten15 Minuten haben wir uns schwergetan, in das Spiel zu kommen und dasselbe ist uns zu Beginn der zweiten Halbzeit passiert und wir haben die Gäste ins Spiel kommen lassen und uns unnötig das Leben selbst schwer gemacht, aber schlussendlich haben wir die drei Punkte kassiert und bleiben an der Tabellenspitze.“

Die Besten: Stefan Wessely (M), Tobias Glösl (V), Laszlo Sütö (V), alle Oberwart

