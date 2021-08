Spätzündung: Der UFC Markt Allhau gewinnt beim SV Sankt Margarethen durch späte Tore

Details Samstag, 14. August 2021 12:46

Beide Mannschaften stehen nach zwei Runden in der Burgenlandliga noch ohne Punkte da, Sankt Margarethen hat große Personalsorgen, viele verletzte Spieler fehlen und gegen Markt Allhau ist größte Vorsicht geboten, die Friesenbichler Elf spielt einen besseren Fußball, als es der momentane Tabellenplatz aussagt. Und so ist es auch geschehen, die cleveren Gäste entführten drei Punkte aus St. Margareten, in dem sie kurz vor dem Spielende die entscheidenden Tore schossen.

Die Hausherren gingen in Führung

Die stark ersatzgeschwächten Hausherren spielten in der ersten Halbzeit einen ansehnlichen Fußball und gingen in der 21. Minute in Führung, als Philipp Reinisch auf der Seite durchsetzte und sein zielgenauer Stanglpass kam zu Martin Weixelbaum und der netzte mit einem trockenen Schuss in die Ecke zum 1:0 ein. Aber die Gäste bestimmten in der ersten Halbzeit das Spielgeschehen auf dem Platz, hatten ihre Torchancen durch Marin Glavas und Michal Kozak, konnten aber daraus keinen zählbaren Erfolg erzielen. So wurden mit der knappen 1:0 Führung der Hausherren die Seiten gewechselt.

Die Gäste blieben dominant

Auch in der zweiten Spielhälfte waren die Gäste die überlegene Mannschaft, aber eine Standardsituation musste zum 1:1 Zwischenstand herhalten, ein Freistoßkracher von Ervin Bevab, der noch abgefälscht wurde, landete genau im Kreuzeck der Hausherren und Tormann Michael Wenzl war chancenlos. (55.) Und es sollte noch schlimmer für die Hausherren kommen, nach einer Rangelei sah Elias Schmidl die glatt Rote Karte und durfte vorzeitig zum Duschen gehen und das war der Knackpunkt in diesem Spiel für die Hausherren. Zum Ende der Spielzeit hatten die Heimischen dem Sturmlauf der Gäste nicht mehr viel entgegenzusetzen und kassierten noch zwei weitere Tore, das Erste nach einer Flanke auf Michal Kozak, der den Ball bravourös ins Tor der Heimischen unterbrachte und das 1:3 resultierte aus einem Konter, den Marin Glavas gekonnt vollendete.

Roman Fennes, Trainer SV St. Margarethen

"Meine Jungs haben sich ganz tapfer geschlagen, aber in der Burgenlandliga entscheiden Kleinigkeiten und dafür sein meine jungen Spiele zu grün hinter den Ohren. Das Schlimme ist, dass meine verletzten Spieler Langzeitverletzte sind und somit auch in den nächsten Runden nicht zur Verfügung stehen werden."

Bruno Friesenbichler, Trainer UFC Markt Allhau

"Wir sind relativ gut in das Spiel gekommen, wussten aber nicht, was auf uns zukommen wird. Der große Fußballplatz war für uns ungewohnt, da wir im Markt Allhau einen weitaus kleineren Platz haben. Der Platzverweis für den St. Margarethener Spieler war spielentscheidend."

Die Besten: Nikola Petric (V), Sally Christian Preininger (M), beide Markt Allhau

