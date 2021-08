Glückliche Geschichte: Sauerbrunn holt mit Torhüters Hilfe drei Punkte gegen starke Oberpetersdorfer

Details Samstag, 14. August 2021 13:08

Die FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach hat in der letzten Runde der Burgenlandliga mit einem Auswärtssieg in Kohfidisch aufhorchen lassen, Nun kommt der SC Bad Sauerbrunn in das Stadion in der Schulstrasse, der dem Tabellenführer der letzten Saison, dem FC Deutschkreutz eine glatte 2:0 Niederlage beigefügt hat und auch hier punkten möchte. In einer ausgeglichenen Partie behielten die Bad Sauerbrunner mit dem knappen 1:0 die Oberhand.

Erste Halbzeit ging an Bad Sauerbrunn

Ein Novum in der Geschichte der Burgenlandliga, da beide Trainer der Sauerbrunner, Heinz Kremser und Co. Richard Kern erkrankt waren, saß Obmann Gerhard Kern auf der Bank und coachte die Mannschaft. In der ersten Halbzeit sah er seine Mannschaft überlegen, die auch einige Torchancen fabrizierte, unter anderem von Stanislav Morhac, der den Ball an die Latte knallte und Fabian Kornholz, der den Ball knapp über das Tor köpfte. Vorn den Hausherren war bis zu diesem Zeitpunkt wenig zu sehen. Mit dem torlosen Remis wurden die Seiten gewechselt.

Nun waren die Hausherren am Drücker

In der 57. Minute ein Abschlagfehler von Goalie Andreas Zehetbauer, der Ball kommt zu einem Bad Sauerbrunner Spieler, der leitet weiter zu Fabian Kornholz und der fackelte nicht lange und es hieß 1:0 für Bad Sauerbrunn. Nun folgte eine Offensive der Hausherren, sie berannten das Tor der Gäste, aber ohne einen zählbaren Erfolg, die Torchancen vergaben Lukas Kubus und Matej Brocic. Die Gäste setzten mit ihren Kontern Nadelstiche, einmal traf Marco Vargek das Lattenkrauz, dann wieder das Außennetz. Schlussendlich war es ein glücklicher Sieg der Gäste.

Markus Schmidt, Trainer FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach:

„Die erste Halbzeit war ziemlich zerfahren, lange Bälle kamen nicht an, meine Mannschaft hat sich zu wenig zugetraut, wir haben nur agiert und nicht reagiert. In der zweiten Halbzeit sind wir gut aus der Kabine gekommen und ein Fehler unseres Torhüters brachte das 0:1. Auf der Vorstellung meiner Mannschaft in der zweiten Hälfte können wir aufbauen.“

Die Besten: Timo Kratky (V) Daniel Haring (V)

Gerhard Kern, Obmann SC Bad Sauerbrunn:

„Es war kein hochklassiges Fußballspiel, in der ersten Halbzeit haben wir zwei gute Torchancen vergeben, in der zweiten Halbzeit haben wir das 1:0 verteidigt und haben als glücklicher Sieger den Platz verlassen“

Die Besten: Sebastian Tisch (V), Fabian Kornholz (M)

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!