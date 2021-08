Erster Sieg für Horitschon: 3:2 gegen Güssing

Details Sonntag, 15. August 2021 09:42

Der Ask Horitschon hat nach dem glücklichen Punktegewinn in Ritzing ein grottenschlechtes Spiel gegen Klingenbach gezeigt, welches mit 0:1 verloren ging. Nun heißt es für die Marzi-Elf Wiedergutmachung und ein Sieg gegen den SV Güssing ist Pflicht, die ihr Heimspiel gegen den Tabellenführer der Burgenlandliga, Oberwart mit 0:4 verloren haben. In einem Spiel, nichts für schwachen Nerven, setzte sich die Hausherren mit 3:2 durch und kletterten auf einen Mittelfeldplatz in der Tabelle.

Horitschon beherrschte die erste Halbzeit

An die 200 Zuschauer waren ins Stadion gewandert, um den ersten Dreier der Heimmannschaft mitzuerleben. Gleich von Beginn an beherrschten die Hausherren das Geschehen auf dem Spielfeld und und so war es nicht verwunderlich, dass in der 18. Minute die 1:0 Führung für Horitschon fiel, es war ein Tor des Monats, Lukas Wenninger mit einem Fallrückzieher unhaltbar ins Eck. Zwölf Minuten später trug sich Lukas Wenninger zum zweiten Mal in die Torschützenliste ein, ein gelungener Angriff über mehrere Stationen, der Ball kommt zu Manuel Baumgartner, der dringt in den Strafraum ein, aber anstatt selbst zu schießen legte der den Ball zum freistehenden Torschützen und der hat keine Mühe, den Ball im leeren Tor unterzubringen. Von den Gästen ist in der ersten Halbzeit nicht viel zu sehen, so dass mit der 2:0 Führung die Seiten gewechselt wurden.

Die Hausherren kamen ins Trudeln

Auch in der zweiten Halbzeit änderte sich nicht viel auf dem Spielfeld, die Hausherren waren weiterhin die überlegene Mannschaft, bis in der 72. Minute der Torjäger der Auswärtigen, Roman Rasser allein auf Goalie Fabian Leeb zulief und auf 1:2 verkürzte. Keine zwei Minuten später, ein Corner für die Gäste und Tobias Kossits war mit dem Kopf zur Stelle und es hieß 2:2. Aber die Hausherren hatten das Glück auf ihrer Seite, den nur eine Minute später war es wieder Lukas Wenninger, der seinen dritten Treffer beisteuerte und schlussendlich für den 3:2 Sieg der Heimischen sorgte.

Hannes Marzi, Trainer ASK Horitschon

Das Spiel heute war gesundheitsgefährdend, so wie es abgelaufen ist, aber es ist so wie es ist. Bis zur 70. Minute haben wir alles unter Kontrolle gehabt, dann bekommen wir aus dem Nichts zwei Tore innerhalb 3 Minuten, zum Glück haben wir umgehend das 3:2 erzielt und die Punkte in Horitschon behalten.

Die Besten: Lukas Wenninger (ST), Martin Haller (M), beide Horitschon

