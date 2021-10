Klare Angelegenheit: Oberwart lässt Sankt Margarethen keine Chance

Details Samstag, 16. Oktober 2021 11:11

Am Freitagabend kam es in der Burgenlandliga zum Duell zwischen dem SV Oberwart und dem SV Sankt Margarethen. Die Hausherren gingen als klarer Favorit ins Spiel und sie konnten dieser Rolle auch gerecht werden, obwohl sie in den Anfangsminuten nur schwer in die Gänge kamen. Es dauerte fast 28 Minuten, ehe sich der Anhang der Heimischen entspannt zurücklehnen konnte und die Darbietung des Tabellenführers genießen konnte.

Gäste überraschten mit Offensivfußball

Bereits vor dem Anpfiff eine Hiobs-Nachricht für die Gäste, Spielertrainer Phillip Kummer verletzte sich beim Aufwärmen und konnte nicht am Spiel teilnehmen. Nach dem ersten Sieg in dieser Saison gingen die Gäste selbstbewusst in dieses Spiel und brachten die Abwehr der Hausherren ab und zu in Verlegenheit. Darum war es auch nicht verwunderlich, dass die Kummer-Elf in der 17. Minute durch Philipp Reinisch in Führung ging. Dieses Tor war der Weckruf für die Hausherren, die nun ihrerseits einen Zahn zulegten und in der 28. Minute nach einem Eckball von Dominik Sperl nimmt Lukas Kantauer den aufspringenden Ball direkt und trifft genau ins lange Kreuzeck – ein Treffer Marke „Tor des Monats“ zum 1:1. Zwei Minuten später macht der überragende Kantauer den Doppelpack voll und bringt seine Mannschaft erstmals in Führung. Nun ging es Schlag auf Schlag, in der 33. Minute eine Flanke vor das Tor der Gäste und Thomas Jusits grätschte so unglücklich in den Ball, dass er im eigenen Tor landete. In der 38. Minute taucht Lukas Zapfel auf der linken Seite auf, seinen scharfen Schuss kann Tormann Pascher nur kurz wegschlagen, Stefan Wessely staubt ab und es steht 4:1. Weitere zwei Minuten später tankt sich Lukas Zapfel in den Strafraum und wird gefoult. Und damit gibt es den 19. Saisontreffer für Thomas Herrklotz, denn die Chance eines Penaltys lässt sich der Oberwarter Kapitän natürlich nicht entgehen. Mit der klaren 5:1-Führung für die Gäste wurden die Seiten gewechselt.

Oberwart schaltete um zwei Gänge zurück

Nach dem Seitenwechsel hält St. Margarethen die Partie weitgehend offen, wohl auch deshalb, weil Oberwart um zwei Gänge zurückschaltete. Die größte Chance in der zweiten Halbzeit gehört den Heimischen, als der eingewechselte Thomas Kandlhofer einen Stanglpass zur Mitte spielt und Kantauer das Runde in das Eckige befördert. Schiri Kazanci erkennt das Tor aber nicht an, weil Vorbereiter Kandlhofer angeblich mit dem Ball schon hinter der Torauslinie gewesen sein soll. Mit diesem klaren Sieg marschieren die Oberwarter weiter in Richtung Herbstmeistertitel.

Michael Benedek, TW-Trainer SV Oberwart:

„Das Spiel haben wir, wie schon in den letzten Wochen, schlecht begonnen, aber das 0:1 war für uns ein Weckruf, wir haben dann bis zur Halbzeit sensationell gespielt und verdient die 5:1-Führung erzielt. In der zweiten Halbzeit haben wir zurückgeschaltet, denn die letzten Wochen waren sehr anstrengend für uns, darum haben wir ab der 50. Minute viermal gewechselt, um die Spieler zu schonen, denn nächste Woche wartet ein schweres Derby auf uns.“

Der Beste: Lukas Kantauer

Gerald Kummer, Co-Trainer SV Sankt Margarethen:

„Wir sind gut in das Spiel gekommen, haben verdient mit 1:0 geführt und hatten dann noch Torchancen, die Führung auszubauen, die aber Thorsten Lang und Phillip Reinisch nicht verwerten konnten. Anschließend waren wir zu grün, den Sturmlauf der Hausherren abzuwehren. In der zweiten Halbzeit haben wir gut mitgespielt, konnten aber keine Ergebniskorrektur vornehmen.“

