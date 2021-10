Für Schlusslicht Oberpetersdorf/Schwarzenbach ist das 1:1 im Abstiegskampf zu wenig.

Details Sonntag, 17. Oktober 2021 11:50

Bevor Schiedsrichter Ozan Akar die Partie angepfiffen hatte, war den Spielern von der FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach klar, alles andere als ein Sieg zählt heute nicht, will man nicht im Winter auf einem Abstiegsplatz in der Burgenlandliga verweilen. Die Gäste aus Markt Allhau haben eine gute Auswärtsbilanz und werden die Punkte nicht kampflos abgeben. Die Luft wird dünner für die Hausherren, erneut verpasste die Elf von Trainer Markus Schmidt den ersten Sieg auf heimischem Boden und sie musste sich nach einem späten Gegentreffer mit einem Remis begnügen.

Beide Mannschaften begannen das Spiel verhalten

Das Spiel begann zu besten äußeren Bedingungen, mit denen die Kontrahenten zunächst aber nichts anzufangen wussten. Frühes Attackieren stand auf beiden Seiten auf dem Programm, oft war der lang geschlagene Ball untaugliches Mittel, die gegnerische Defensive in Bedrängnis zu bringen. Je länger die erste Hälfte dauerte, desto offensichtlicher wurde das Offensivproblem des Schlusslichts, dem gegen die abgeklärte Defensive der Friesenbichler-Elf einfach die Mittel fehlten. Möglichkeiten blieben hüben wie drüben rar, weil der letzte Spielzug nicht konsequent zu Ende gespielt wurde. So wurden mit dem torlosen Remis die Seiten gewechselt.

Die zweite Halbzeit mit spannendem Spielende

Das Spiel plätscherte ohne besondere Höhepunkte so vor sich hin, bevor es in der Schlussphase noch einmal spannend wurde: in der 86. Minute verletzte sich der Markt Allhauer Spieler Nikola Petric schwer, die Behandlung dauerte einige Minuten und im Anschluss an diese Pause fiel nach einem Abwehrfehler der Gäste, die noch teilweise unter Schock standen, die 1:0-Führung für die Hausherren durch Luca Sedlatschek. Nun hofften die Einheimischen, endlich den ersten Heimsieg zu erringen, aber in der 6. Minute der Nachspielzeit machte Marin Glavas alle Hoffnungen der Heimischen zunichte und erzielte den 1:1-Ausgleich. Die FSG verpasste die Möglichkeit, die rote Laterne wieder abzugeben und hofft nun auf Punkte in Leithaprodersdorf.

Markus Schmidt, Trainer SPG Oberpetersdorf/Schwarzenbach:

„Es war ein typischen 0:0-Spiel, Markt Allhau und wir hatten jeweils eine hochkarätige Torchance, das war es dann schon. Nach der 1:0-Führung muss man das Spiel über die Runden bringen, aber bei dem Gegentreffer fehlte die Zuordnung in unserer Abwehr.“

Die Besten: Andreas Zehetbauer (T), Daniel Haring (V), Lukas Kubus (V).

Bruno Friesenbichler, Trainer UFC Markt Allhau:

„Wir sind gut in das Spiel gekommen, aber nach ein paar Minuten war es mit unserer Herrlichkeit vorbei, die Hausherren sind aggressiv in die Zweikämpfe gegangen und haben uns unter Druck gesetzt. Wir mussten heute unseren Spielmacher Ervin Bevab ersetzten, der ist Vater geworden. Schlussendlich war es ein glückliches Remis für uns aufgrund des spät erzielten Ausgleichstreffers.“

Der Beste: Marin Glavas (M).

