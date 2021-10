Glücklicher Sieg von Klingenbach gegen Bad Sauerbrunn

Details Sonntag, 24. Oktober 2021 07:31

Der ASK Klingenbach hat seine letzte Begegnung in der Burgenlandliga verloren und sinnt auf Wiedergutmachung, aber Bad Sauerbrunn ist schwer auszumachen, kommt es wieder zu einer Leistung, die Top ist oder geht man den Bach hinunter? Die Kremser-Elf zeigte trotz vieler verletzungsbedingten Ausfälle eine ansprechende Leistung, aber verlor gegen die cleveren Klingenbacher mit 2:3. Die Hausherren bleiben dem Eichhörnchen Prinzip treu, Punkte sammeln, bis der Winter kommt.

Starker Beginn der Hausherren

An die 250 Zuschauer sind in das Grenzlandstadion gepilgert und sahen zu Beginn eine dominante Vorstellung der Hausherren. Die Gäste haben sich auf Konterfußball verlegt und warteten geduldig auf einen Fehler des Gegners. Die erste Torchance hatten die Heimischen in der 9. Minute, als Thomas Klemenschitz an die Latte köpfte, weitere Tormöglichkeiten hatte Mirza Sejmenovic, ehe er in der 24. Minute einen Handelfmeter souverän zur 1:0-Führung verwertete. Ab diesem Zeitpunkt lief bei den Einheimischen nichts mehr zusammen, es war, als hätte man der Mannschaft den Stecker gezogen. Da nutzen die Gäste natürlich aus und übernahmen das Kommando auf dem Spielfeld und spielte sich Torchancen heraus, die aber nicht zwingend waren. Mit der knappen 1:0-Führung der Hatzl-Elf wurden die Seiten gewechselt.

Bad Sauerbrunn schießt zwei schnelle Tore

Die Gäste kamen voller Elan aus der Kabine und in der 48. Minute, nach einer Spielverlagerung wurde Fabian Kornholz freigespielt, er legte sich das Leder zurecht und bedankte sich mit einem Treffer zum 1:1-Ausgleich. Nur vier Minuten später, wieder ein schöner Konter und dieses Mal darf sich der Debütant in der Burgenlandliga, der 20-jährige Somalier Abdullahi Omar Galbed mit dem 2:1 in die Torschützenliste eintragen. Nun waren wieder die Hausherren am Drücker, um den Ausgleich zu erzielen, in der 58. Minute, ein Freistoß vom Mittelfeld, ein Stellungsfehler in der Abwehr der Gäste und Frantisek Lady nutzt das eiskalt aus und erzielt mit einem Pingpong Treffer das 2:2. Nun war es eine offene Partei mit Chancen für hüben, wie drüben und in der 86. Minute nutzte Alexander Hofleitner einen Fehler in der Abwehr der Auswärtigen aus, spielt den Ball uneigennützig zu Mirza Sejmenovic und der schießt zur viel umjubelten 3:2-Führung ein. Die Gäste hatten noch kurz vor Spielende hochkarätige Torchancen zum Ausgleich, Christoph Krenn scheiterte aber an der Latte und Sebastian Tisch haute in der Fünf-Meter-Box über den Ball.

Wolfgang Hatzl, Trainer ASK Klingenbach:

„Wir haben ganz gut begonnen, Sauerbunn hatte sich zurückgezogen und uns das Spiel überlassen. Nach dem 1:0 hat sich meine Mannschaft unerklärlicherweise zurückgezogen und den Gästen das Spiel überlassen. Besonders die ersten zehn Minuten nach der Pause waren katastrophal. Aber wir sind wieder ins Spiel gekommen und haben glücklich gewonnen.“

Die Besten: Thomas Klemenschitz (M), Mirza Sejmenovic (ST).

Heinz Kremers, Trainer SC Bad Sauerbrunn:

„Wir haben heute recht gut gespielt, und hätten uns zumindest einen Punkt verdient, aber wir haben nach der 2:1-Führung individuelle Fehler gemacht, uns sind dafür bestraft worden. Dazu kommt ein fragwürdiger Elfmeter gegen uns, den der Schiri gegeben hat. Meine Mannschaft hat brav gekämpft und unglücklich verloren.“

