Zweiter Sieg in Serie – Kohfidisch setzt gegen Güssing nächsten Schritt aus Ergebniskrise

Details Sonntag, 24. Oktober 2021 11:30

Gelingt dem SV Güssing der erste Heimsieg in der Burgenlandliga oder müssen sie weiter mit dem Heimkomplex leben? Kohfidisch ist in der Fremde nicht besonders stark, aber gegen Güssing könnte es den ersten Auswärtssieg geben. So ist es dann auch geschehen, die Gäste aus Kohfidisch spielten den effizienteren Fußball und kamen gegen die überhart einsteigenden Hausherren zu einem verdienten 2:1-Sieg mit dem Siegestreffer in der Nachspielzeit.

Zerfahrenes Spiel in der ersten Halbzeit

Es war nicht unbedingt Unterhaltungsfußball, den die Zuschauer vorgesetzt bekamen, ein zerfahrenes Spiel, andauernd von Fouls und gelben Karten unterbrochen. In der 32. Minute dann die 1:0-Führung für die Gäste, ein Freistoß in Richtung Tor, das Leder geht durch und nach einem Gestocher im Strafraum der Hausherren kommt Marcel Kene an den Ball und er befördert den Ball hinter die Torlinie. Eine Torchance hatten die Auswärtigen noch vor dem Pausenpfiff, aber Marcel Kene konnte diese nicht verwerten. So wurden mit der knappen 1:0-Führung der Gäste die Seiten gewechselt.

Die Tristesse ging weiter

Auch in der zweiten Halbzeit war keine Besserung der Begegnung eingetreten, weiterhin ein ideenloses Gekicke. Eine Torchance hatten die Gäste, als ein Angriff im gegnerischen Strafraum landete und der gerade eingewechselte Thomas Polzer die Chance auf den zweiten Treffer vergab, als er allein vor dem Goalie der Güssinger den Ball nicht im Gehäuse der Heimischen unterbrachte. In der 70. Minute der Ausgleich wie aus dem Nichts, ein weiter Ball kam in die Verteidigungszone der Gäste, ein Abwehrspieler wollte den Ball wegschlagen, traf aber seinen Mannschaftskollegen, diese Situation nutzte der Torjäger der Heimischen, Roman Rasser eiskalt aus und erzielte das 1:1. Nun wurde das Spiel etwas besser, es ging hin und her und in der 3. Minute der Nachspielzeit der Lucky Punch für die Kohfidischer Mannschaft, Nicolas Oswald erkämpfte sich an der Mittellinie den Ball, ein kluger Pass in den Lauf von Marcel Kene und der hatte keine Mühe, den 2:1-Sieg zu fixieren. Für Güssing war es die 6. Heimniederlage in Serie, der Heimkomplex findet seine Fortsetzung.

Paul Toth, sportlicher Leiter ASKÖ Kohfidisch:

„Die Güssinger sind überhart in die Zweikämpfe gegangen, jede Attacke war grenzwertig, der Schiedsrichter hat es verabsäumt, dem Treiben mit einer Gelb-Roten Karte Einhalt zu bieten. Schlussendlich war es ein verdienter Sieg meiner Mannschaft, weil wir aktiver auf dem Spielfeld waren.“

Die Besten: Fabian Paukovits (V), Michael Wölfer (M), Marcel Kene (ST).

